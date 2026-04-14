El etarra Julen Atxurra Egurrola, condenado por el secuestro de Ortega Lara, queda en libertad tras 30 años

El histórico dirigente de ETA Julen Atxurra Egurrola, alias Pototo, ha salido de prisión tras cumplir cerca de 30 años de condena, según han informado el colectivo Etxerat y la agencia Europa Press.

Atxurra, considerado durante años uno de los responsables del aparato logístico de la banda terrorista, acumulaba penas que sumaban varios cientos de años de cárcel por su implicación en distintos atentados. Entre los hechos más relevantes figura el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, uno de los episodios más largos y mediáticos de la historia de ETA.

Excarcelación tras tres décadas en prisión

Según ha trasladado Etxerat en redes sociales, el recluso, natural de Lequeitio (Vizcaya), ha quedado en libertad tras la aplicación de la acumulación de condenas cumplidas en Francia. "Ha quedado libre tras la acumulación de la condena ejecutada en el Estado francés", señala textualmente el colectivo.

Tal y como recoge Europa Press, Atxurra fue detenido en julio de 1996 y permanecía hasta ahora en el centro penitenciario de Zaballa, en Álava. Su salida se produce después de que se haya revisado el cómputo global de sus penas, teniendo en cuenta los años que pasó encarcelado en territorio francés.

Condenas por atentados de especial gravedad

Durante su trayectoria dentro de la organización terrorista, Pototo desempeñó un papel relevante en la logística de ETA, lo que le situó en el núcleo de decisiones operativas. Las condenas que pesaban sobre él estaban relacionadas con varios atentados, entre ellos el secuestro de Ortega Lara, un caso que conmocionó a la sociedad española por su duración y condiciones.

Su excarcelación se enmarca en los distintos procesos de revisión del cómputo de penas que han afectado en los últimos años a antiguos miembros de la banda terrorista, tras la aplicación de criterios jurídicos relacionados con la acumulación de condenas cumplidas en distintos países.