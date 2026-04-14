El inspector de la operación Kitchen sobre la documentación intervenida a Villarejo: "Era mucha más de la esperada"

Este martes han continuado las declaraciones del juicio de la operación Kitchen en la Audiencia Nacional con la continuación de las preguntas de las defensa al inspector de la Policía Nacional que declaró durante la jornada del lunes por casi 7 horas.

Para este martes estaba previsto en un principio la testifical del exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, el exresponsable de la Comisaría General de Información, Enrique Barón y el ex número dos de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Mariano Hervás. Sin embargo, debido a la cantidad de preguntas realizadas al inspector, se han aplazado sus declaraciones para el miércoles.

El inspector de la Policía Nacional que comenzó su declaración el lunes a primera hora ha continuado defendiendo durante este martes la veracidad de la información sobre los diarios personales del comisario José Manuel Villarejo, pruebas con las que trabajó a lo largo de la investigación.

No conocía a Villarejo

La defensa del comisario ha preguntado al inspector de policía cuantas investigaciones llevó a cabo desde Asuntos Internos contra el comisario. El agente ha explicado que solo se llevó a cabo una y ha precisado que no fue una investigación contra Villarejo sino que fue una investigación en la que él aparecía de manera "tangencial". De igual manera ha señalado que no "es un informe incriminatorio" contra Villarejo y que además no conocía por aquel entonces al comisario.

El abogado también ha preguntado al inspector sobre si él filtró información a la prensa del informe que elaboró en el año 2016. Ante esta pregunta, la presidenta del Tribunal Teresa Palacios ha interrumpido al letrado para criticar la pregunta. "Me extrañaría que dijera que sí", ha señalado Palacios criticando que se pregunte a un testigo por estas cuestiones.

El letrado de Villarejo también se ha interesado por los dispositivos y la documentación intervenida al comisario durante las entradas y registros en sus domicilios. El inspector ha precisado que poco antes de que se produjera esta entrada se les solicitó que investigaran posibles domicilios de Villarejo donde se pudiera encontrar documentación relacionada con este caso.

Sobre los efectos digitales el agente ha precisado que la documentación era "mucha más de la esperada" y que, en cuanto a la documentación digital, "era imposible materialmente ejecutar la extracción de datos durante la diligencia" y aun así no se intervinieron todos los soportes digitales. Sobre la documentación en formato físico el inspector ha llegado a señalar que "a nivel de soporte papel nos llevamos menos de lo que dejamos".