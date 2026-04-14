El juez Peinado remite a la Fiscalía Europea los informes de la UCO y de la IGAE sobre Begoña Gómez

El magistrado instructor de la causa en la que se investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha remitido los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre las prácticas de la esposa de Pedro Sánchez a la Fiscalía Europea.

La defensa de Gómez liderada por Antonio Camacho reveló en un escrito a finales del pasado mes de marzo que la esposa del líder socialista había sido citada por la Fiscalía Europea en calidad de testigo para investigar los contratos de la empresa pública Red.es con el empresario Juan Carlos Barrabés, su socio en la cátedra.

Así lo ha ordenado el magistrado en una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, en la que acuerda que se remita los informes tanto de la UCO como de la IGAE al organismo europeo. "Procédase a dar cumplimiento a lo interesado en el mismo, y de conformidad con la L.O. de la Fiscalía Europea, remítase a la misma oficio acompañando los particulares de los informes que obran en las presentes actuaciones relativos al Expediente Red.es nº 44/20-ED, emitidos por el Grupo 3 de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (atestado 95/2024) de fecha 14 de mayo de 2024, así como del informe de fecha 30 de mayo de 2025 remitido por el IGAE, Subdirección General de Estudios y Coordinación", asevera.

Asimismo, el juez que ha procesado este lunes a Begoña Gómez por la comisión de cuatro delitos acuerda que se adjunte también el auto en el que se acuerda la continuación del presente procedimiento. En este mismo se argumenta por qué el juez cree que Begoña Gómez debe ir a juicio oral como imputada y por qué debe ser por medio de un procedimiento por el cual acabaría siendo juzgada por un jurado popular

La Fiscalía Europea investiga los contratos de Red.es porque el Estado Español presidido por Pedro Sánchez utilizó fondos europeos para financiar las adjudicaciones públicas que recibió el grupo empresarial de Barrabés., que se asoció con Begoña Gómez para su cátedra. La defensa de Gómez no ha revelado el día de la citación con la Fiscalía Europea.