El líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, se ha cobrado las cabezas de los dos concejales del PSC en Ripoll, la localidad gerundense donde gobierna Sílvia Orriols, la jefa del partido ultraseparatista Aliança Catalana. Ambos ediles, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, facilitaron con su abstención que Sílvia Orriols lograra aprobar los presupuestos sin tener que someterse a una moción de confianza.

Enric Pérez justificó en el pleno que se abstenían aunque estaban en contra de las cuentas de la alcaldesa para evitar que Ripoll volviera a estar bajo el foco mediático con otra moción de confianza que inevitablemente volvería a ganar Orriols. Sin embargo, la decisión no fue del agrado de Salvador Illa, quien mantiene una cruzada personal contra la también diputada Sílvia Orriols, a la que ha erigido en su máxima adversaria política.

La votación fue el pasado jueves y el sábado se refirió al asunto Illa en el Consell nacional del PSC asegurando que su partido siempre estará en contra de la ultraderecha y reafirmando su estrategia de cordón sanitario contra Aliança Catalana. En paralelo, los dos ediles del partido en Ripoll habían pedido perdón, mostrado su arrepentimiento y puesto sus cargos a disposición del partido.

Versiones opuestas

El asunto se había dado por cerrado hasta que este martes el PSC ha comunicado que acepta la renuncia de sus dos concejales en Ripoll. Según la nota de la dirección socialista, el cese se habría producido tras una reunión de la dirección socialista de Gerona con la agrupación de Ripoll donde se informó a los afectados de la decisión.

Estos, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, niegan que se haya producido tal reunión y que se les haya comunicado personalmente el cese. No obstante, ya han formalizado su renuncia. El episodio es una muestra de la mano de hierro de Illa en un ámbito en el que no depende de socios externos ni tiene que hacer equilibrios. El ya exconcejal Enric Pérez también ejercía como asesor de la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalidad, Sílvia Paneque, la primera secretaria del partido en Gerona. Pérez ha cesado también de ese puesto.

Orriols arremete contra Illa

Sílvia Orriols ha aprovechado la situación para calificar de "intolerante" y "autoritario" a Illa y los socialistas. Según la líder de Aliança Catalana, el cese se ha producido tan solo por una abstención para evitar que Ripoll entrara otra vez en una fase de inestabilidad con una cuestión de confianza.

Qui és l'intolerant i autoritari, ara? pic.twitter.com/tleequ5fYa — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) April 14, 2026

También ha asegurado que "en la cruzada contra Aliança Catalana el PSC ha hecho el ridículo" y augura que tendrá dificultades para conformar una lista para las próximas elecciones municipales en la localidad.