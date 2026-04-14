La Asociación Profesional de la Magistratura se ha pronunciado acerca de las palabras que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, dedicó al magistrado instructor de la causa de Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. "Es inadmisible que un miembro del Gobierno" actúe de esa manera, han espetado desde la asociación.

El dirigente socialista aseguró que las actuaciones del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid habían "avergonzado" a "muchos jueces y magistrados" y que será un "un tribunal independiente" quien "revoque" sus decisiones. Las declaraciones a los medios de comunicación se dan después del procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez. La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) ya calificó estas palabras como "un ataque directo a la independencia judicial".

Según ha hecho saber la APM mediante un comunicado, "considera inadmisible que un miembro del Gobierno afirme que una actuación jurisdiccional concreta ‘ha avergonzado’ a muchos jueces y magistrados". Para la asociación mayoritaria de la magistratura, las resoluciones judiciales en un Estado de Derecho deben combatirse mediante el establecido sistema de recursos y cauces procesales, y no mediante "descalificaciones públicas" como las que ha hecho el también ministro de Presidencia y Relación con las Cortes.

Los mencionados cauces, precisan, se encuentran establecidos para garantizar los derechos de todas las partes y para corregir, en su caso, cualquier eventual exceso o infracción. "Los jueces y magistrados españoles no necesitan que el poder ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos", aseguran desde la APM, que insiste en exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que respete la independencia judicial: "Lo que necesitan es respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno".

Por ello, piden al titular de Justicia que concentre sus esfuerzos "en los problemas reales que afectan al funcionamiento de la Justicia". Así, destacan que el dirigente socialista debería resolver "las graves dificultades organizativas y materiales que están evidenciando la implantación de los Tribunales de Instancia, en lugar de emitir valoraciones políticas sobre procedimientos en tramitación".

En el mismo sentido se pronunció la AJFV, que achacaba a Bolaños que cuestionara "sin fundamento" la labor de los jueces; algo que, a su juicio, "solo incrementa la desconfianza y agrava la división".