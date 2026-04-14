Policías alertan de la regularización de inmigrantes con antecedentes penales "imposibles de cotejar"

Varios sindicatos de la Policía Nacional han criticado este martes la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez por la cual se van a legalizar a al menos más de medio millón de inmigrantes por la vía rápida. La Policía ha alertado de un más que posible "colapso" en las unidades de Extranjería y Fronteras, así como de lo que denominan "efecto llamada" alentado por el Ejecutivo. En este sentido, también han advertido del riesgo que supone esta medida migratoria para la seguridad de los españoles al no garantizar una "verificación real de antecedentes penales".

Jupol y su portavoz, Ibón Domínguez, han censurado mediante un comunicado y un vídeo la medida impulsada por el Ejecutivo ya que "se ha adoptado de espaldas a los profesionales de la seguridad y sin planificación operativa". "Nos encontramos ante una medida de enorme trascendencia para la seguridad, el control fronterizo y la gestión migratoria de nuestro país, adoptada sin el necesario consenso político", ha señalado.

"Más de dos millones de inmigrantes se regularizarán"

"Va a haber un efecto llamada claro, por las formas como por el fondo. Hemos tenido conocimiento de cómo ciudadanos extranjeros que están en el marco europeo están viniendo a España para regularizar su situación ya que la documentación que se exige es muy laxa y fácil de manipular. El Gobierno cifra en medio millón los beneficiarios. Sin embargo, van a ser más de un millón de forma directa y más de dos millones de forma indirecta a través de reagrupaciones familiares", ha señalado Ibón Domínguez en un vídeo.

"El Gobierno ha anunciado que se van a endurecer las condiciones respecto a los antecedentes penales. Hay que recordar", ha avisado, de que hay países de origen que "carecen de esos archivos". "Es probable que presenten un documento" señalando que "carecen de antecedentes penales sin ser cierto. Se da también el caso de que un ciudadano irregular en España que haya cometido un delito pero no tenga sentencia firme pueda regularizarse".

"El Gobierno quiere externalizar el proceso de regularización masiva dejando fuera a la Policía Nacional. Esto es de una gravedad extrema ya que la Policía es la realmente competente en esta materia. Esto puede hacer que estas personas regularicen su situación sin la fiscalización necesaria", ha denunciado el portavoz de Jupol.

La regularización masiva anunciada supondrá un incremento exponencial de trámites administrativos, verificaciones documentales, comprobaciones de antecedentes y gestión de expedientes, todo ello sin que el Gobierno haya anunciado refuerzo alguno de efectivos, han alertado desde el sindicato mayoritario de la Policía Nacional.

"Sin verificación real de antecedentes"

El SUP, el Sindicato Unificado de Policía, ha cuestionado la falta de refuerzos policiales en un modelo en el que "se acelera la tramitación, pero se relaja el control", a pesar de que distintas advertencias institucionales ya han señalado el riesgo de una relajación en el control de antecedentes, lo que podría debilitar el filtro de seguridad.

Desde el SUP han alertado de que, "sin verificación real de antecedentes", especialmente en casos donde existen limitaciones de acceso a información internacional, el sistema pierde capacidad para detectar perfiles de riesgo. "Sin control efectivo de antecedentes, sin coordinación europea y sin refuerzo de medios, se corre el riesgo de debilitar el sistema y trasladar la presión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al mantenimiento del orden público", han denunciado.

En este sentido, el SUP ha subrayado el riesgo de que España actúe de forma aislada dentro de Europa. "Existen situaciones en las que personas con órdenes de devolución en vigor en otros países europeos pueden desplazarse dentro del espacio Schengen y solicitar protección en nuestro país, quedando en situación regular mientras se tramita su expediente".

El CEP, otro de los sindicatos de la Policía, ha expresado su profunda preocupación ante el Real Decreto que aprueba este martes el Consejo de Ministros. "La norma está hecha para colar todo, porque no se pueden comprobar los antecedentes penales en origen de forma efectiva", ha sostenido. El sindicato CEP cuestiona que se pueda regularizar más de un millón de personas extranjeras, teniendo en cuenta las posibles reagrupaciones familiares. "Es una brecha en la seguridad pública", ha terciado.