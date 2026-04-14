Nueva fuga en Vox: una diputada de Murcia se va tras denunciar que ve "ideas sacadas de algún discurso de Podemos"

Nueva fuga en Vox en una semana que ha comenzado con la pésima noticia para la formación de la derrota de Viktor Orbán en Hungría. La diputada en la Asamblea de Murcia Virginia Martínez ha decidido dejar el grupo parlamentario y pasarse al Grupo Mixto hasta el final de la legislatura ante la deriva del partido y después de que sus quejas ante la dirección de la formación y el presidente no obtuvieran respuesta.

En un extenso comunicado en Twitter, Martínez explica su decisión por la "profunda decepción con el rumbo que ha tomado Vox bajo la actual dirección del partido". En la nota, dice que los "sobresueldos, la falta real de transparencia, la mala gestión, la deriva ideológica, la atracción de la mediocridad, la expulsión del talento, el enchufismo y el maltrato a los compañeros, no tienen cabida en este proyecto y debería ser corregido de inmediato".

Tras haberlo meditado detenidamente y como consecuencia de mi profunda decepción con el rumbo que ha tomado @vox_es bajo la actual dirección del partido, hoy he comunicado a la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia mi decisión de dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario VOX.… pic.twitter.com/g4zdqiXmyL — Virginia Martínez 🇪🇸 (@virginia_vmg) April 14, 2026

Con la marcha de Martínez, el Grupo Mixto en Murcia pasará a tener a dos ex de Vox: hace poco má de un mes su compañero de partido José Ángel Antelo, líder de Vox en la región, decidió dejar el grupo parlamentario entre duras críticas a la dirección. La diputada dice que trabajará "para defender que los principios, valores y objetivos originales por los que los ciudadanos votaron a Vox sean defendidos y representados en la Región de Murcia" en un grupo que compartirán con María Marín y José Luis Álvarez Castellanos, de la coalición Podemos-IU-AV.

Expulsar líderes "que brillan con luz propia"

Dice Martínez que el partido defendía originariamente una financiación en exclusiva "con las cuotas de sus afiliados y ser transparentes e independientes". "Vox nació para acabar con los chiringuitos, para huir de la mediocridad y para atraer la profesionalidad y el talento, con una máxima indispensable, que las personas que lo integraran viniesen a servir a España y no a servirse de ella", dice Martínez, que denuncia que ahora en el partido hay "una cúpula que acumula cargos para recibir sobresueldos y que se dedica a expulsar a referentes de talento que brillan con luz propia, para que no hagan sombra a quienes no la aportan".

"Nos encontramos con familiares y amigos de esta cúpula no solo en puestos de responsabilidad, sino también en los múltiples satélites: medios de comunicación cuyo máximo financiador es el partido, una Fundación Disenso a la que se le desvían ingentes cantidades de dinero, o un centro de formación ISSEP que vive de la formación interna. Y todo ello, pagado con el dinero de los afiliados y con la financiación pública que se recibe a nivel nacional, autonómico y municipal, dejando sin recursos económicos suficientes a los equipos provinciales, que se ven obligados a funcionar con voluntarios que trabajan de manera desinteresada y que, en la mayoría de los casos, tienen que poner dinero de su propio bolsillo", añade.

Martínez también señala una "deriva ideológica" basada en pactos que considera "no son reconocibles por aquellos que nos han votado". Entre sus ejemplos, cita la gestión de los centros de Menores Extranjeros No Acompañados y el hecho de que se cobren "ayudas a los tres años de haber llegado" en relación con la inmigración ilegal. La diputada añade que en su día se votó a Vox "por ser el único partido verdaderamente liberal en lo económico, no un partido estatalista e intervencionista con frases e ideas sacadas de algún discurso de Podemos".

Un partido "en descomposición"

En la misiva, Martínez lanza duras críticas al secretario general, Ignacio Garriga, y lamenta el "cúmulo de despropósitos" y la "absoluta falta de autocrítica" de su última carta a la militancia. También apunta que todas estas quejas las ha "comunicado internamente a todos los niveles, incluso pidiendo dimisiones y ceses en sendas cartas enviadas al secretario general y al presidente del partido, sin obtener una respuesta, por lo que nada puedo esperar de quienes ni se atreven a contestarme".

Hace tan solo dos meses VOX estaba a la par del PP en intención de voto en la #RegiónDeMurcia. Las decisiones arbitrarias de 4 de la cúpula lo han convertido en un partido en descomposición y sin ninguna credibilidad. https://t.co/h8iiUCMbQZ https://t.co/rimdtbbLug — José Ángel Antelo🇪🇸 (@JA_Antelo) April 14, 2026

Tras conocerse su decisión, Antelo ha publicado un mensaje afirmando que "las decisiones arbitrarias de cuatro de la cúpula" han convertido a Vox "en un partido en descomposición y sin ninguna credibilidad". "Hace tan solo dos meses Vox estaba a la par del PP en intención de voto en Murcia", señala.

La salida de Martínez junto a la de Antelo supone un cambio de calado en el Parlamento regional. El PP de Fernando Miras, con 21 escaños, y que depende de los votos de Vox para sacar adelante sus medidas, podría llegar a los 23 de la mayoría absoluta con los dos diputados que han pasado de Vox al grupo mixto. Vox, sumido en una grave crisis en la región que ahora se agrava, se queda con siete escaños de los nueve que sumaba su grupo parlamentario.