Pardo de Vera ataca a la IGAE por señalar las irregularidades en las obras de la trama Koldo

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha presentado un escrito a la Audiencia Nacional en el que cuestiona la profesionalidad de los informes realizados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

La IGAE remitió al juez Ismael Moreno un informe que analizaba las presuntas irregularidades cometidas por la constructora Acciona en tres obras que serían objeto de estudio por su vinculación con la trama Koldo. Estas obras contaban con sobrecostes que rondaban el 20% y todas eran adjudicadas por Adif y Adif Alta Velocidad, empresas que dependían de Pardo de Vera .

En un escrito de 19 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, Pardo de Vera ataca a la IGAE asegurando que su informe contiene opiniones más que hechos relevantes para la causa calificando los argumentos del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda de "conjeturas". "Resultaría en todo caso exigible, que tales opiniones sobre las cuestiones técnicas previamente analizadas por los servicios informantes, fueran, desde un punto de vista igualmente técnico, motivadas o justificadas debidamente por la IGAE, antes de emitir conjeturas o inferir ilegalidades", destaca el escrito.

Así, ataca directamente a aquellos que realizaron el informe, sobre el que asevera que no tiene ningún valor: "El informe carece de cualquier valor invalidante de las decisiones adoptadas por los órganos de contratación de ADIF/ADIF-Alta Velocidad, sobre la base de los informes de los órganos jurídicos, económicos y de control que intervinieron institucionalmente y que dictaminaron favorablemente la licitación o la modificación correspondiente".

Por ello, achaca a la IGAE que no haya realizado un "contraste interno" en el que obtuviese la versión de la empresa pública; a pesar de que el organismo simplemente realizaba consideraciones económicas que, según creían desde la IGAE, contravenían los principios legales de las adjudicaciones.

"Si el informe de la IGAE pretende sostener que la adjudicación estuvo predeterminada, que la secuencia valorativa resultó anómala o que determinadas modificaciones contractuales no se ajustaron a Derecho, no puede limitarse a formular una sospecha retrospectiva", espeta el escrito.

De esta forma, la expresidenta de Adif pretende desmentir uno de los informes que señalan a la trama Koldo como beneficiaria de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública a dedo. En esta causa se encuentran imputados, además de Isabel Pardo de Vera, el exministro José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y Koldo García.

Estos habrían maquinado a través de la empresa del socio de Cerdán Antxon Alonso, Servinabar, para que Acciona la contratase para supuestos trabajos de seguridad. Mientras tanto, estos trabajos serían menores y, en realidad, la contratación sería un pago del 2% del valor de la obra a los dirigentes socialistas, que habrían influenciado sobre distintas adjudicaciones públicas.

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