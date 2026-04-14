Puigdemont se rebota con Sánchez por su "enamoramiento" de China

El expresidente de la Generalidad golpista, el prófugo Carles Puigdemont, ha vuelto a dar señales de vida en la red social X con una carga de profundidad contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su viaje a China. Puigdemont reprocha al líder socialista que solo le interesen los negocios con China y pierda de vista el incumplimiento por parte del régimen chino de los más elementales derechos humanos. También alude a un "enamoramiento" de Sánchez por China.

"¿Tanto que te gusta aparecer como un líder comprometido, de China sólo te interesa el negocio? ¿Los derechos humanos no te preocupan? ¿La gran ley asimilacionista que acaban de aprobar no te parece un ejemplo de limpieza étnica planificada contra la que nos deberíamos rebelar igual que nos rebelamos contra las guerras ilegales y los crímenes contra la humanidad?". Así comienza la filípica de Puigdemont contra Sánchez.

Tant que t'agrada aparèixer com un líder compromès, de la Xina només t'interessa el negoci? Els drets humans no et preocupen? La gran llei assimilacionista que acaben d'aprovar, no et sembla un exemple de neteja ètnica planificada contra la qual ens hauríem de rebel·lar igual com… https://t.co/y4XkQBmDuP — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) April 14, 2026

La ley a la que se refiere Puigdemont es la "Ley para la promoción de la unidad y el progreso étnicos", una norma que pretende integrar a las minorías bajo la cultura Han dominante. La normativa impone el mandarín, controla la educación y la religión, y pretende crear una identidad nacional centralizada y sometida a los dictados del Partido Comunista.

El mensaje de Puigdemont continúa con otra pregunta: "¿Y finalmente no te preocupan los efectos sobre el modelo de derechos y libertades de la UE que pueden provocar las 'puertas de atrás' de la tecnología china?".

Enfrentarse a Trump da votos

Puigdemont opina de Sánchez que "este enamoramiento con la China contrasta con una calculada —por razones estrictamente electorales— confrontación con el antipático Donald Trump. Oponerse a los delirios del presidente americano no exige un gran esfuerzo y da votos y aplausos; enfrentarse a los chinos exige coraje y, además, últimamente son muy populares gracias a su poderosa y eficaz propaganda tecnológica. Por tanto, no se recogen ni votos ni aplausos".

Las andanadas de Puigdemont son una respuesta a un mensaje previo de Sánchez en el que el presidente del Gobierno presumía de las inversiones chinas en España en estos términos: "En mi cuarto viaje a China, constato que cada vez son más las empresas chinas que ven en España un destino atractivo para invertir. Ofrecemos estabilidad, previsibilidad y confianza".

Sánchez informaba además de que "hoy he mantenido en Pekín un encuentro con diez grandes empresas y les he trasladado que España apuesta por proyectos que creen empleo local, que mejoren nuestro tejido productivo y que contribuyan a la innovación y a la transferencia de conocimiento".

La réplica de Puigdemont es que "las inversiones extranjeras que convienen a la economía europea son aquellas que consolidan nuestra industria y fomentan una tecnología propia que pueda romper el duopolio chino-americano y que permiten a la UE hacerse fuerte en aquello que la hace única, aunque perfecta e incompleta: la democracia y los derechos fundamentales".

Pendiente de la amnistía

Puigdemont está pendiente aún de la sentencia de la Justicia europea sobre el alcance de la amnistía. Y de momento no se han reanudado los contactos entre el líder de Junts y los socialistas —cuya delegación encabezaban José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán—. En el calendario de Junts se daba por descontado que Puigdemont podría regresar a España en torno al 23 de abril, festividad de San Jorge. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no ha emitido aún su sentencia definitiva sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el Derecho europeo. Se calcula que el fallo se producirá a finales de mayo. A partir de ahí será el Tribunal Constitucional quien tenga que resolver definitivamente la cuestión, por lo que como muy pronto se prevé que Puigdemont pueda regresar a España en otoño.