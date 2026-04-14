El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó este martes un encuentro en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, en el que ambos mandatarios exhibieron una llamativa sintonía. Durante la reunión, enmarcada en el viaje oficial del jefe del Ejecutivo al régimen asiático, ambos líderes aseguraron que defienden el derecho internacional frente a lo que han denominado la "ley de la selva".

En un mensaje con un fuerte componente geopolítico, el líder chino afirmó que el orden global ha sido "gravemente socavado" y ensalzó la postura del Gobierno español. "Tanto China como España tenemos principios y abogamos por la justicia, y estamos dispuestos a estar del lado correcto de la historia", subrayó Xi, en un momento de máxima tensión internacional por conflictos donde Pekín mantiene posturas enfrentadas con Occidente.

Lejos de marcar distancias con el régimen de partido único, Sánchez asumió un lenguaje muy similar al de su homólogo. El presidente del Gobierno lamentó también que el sistema multilateral esté siendo atacado y apeló a reforzar la cooperación bilateral. En este sentido, recordó que esta es su cuarta visita al país asiático, lo que a su juicio demuestra la fortaleza y la estabilidad de los lazos entre ambas naciones.

"Los hechos han demostrado que la profundización de la cooperación bilateral corresponde a los intereses de ambos pueblos", aseveró Sánchez, que incidió en su deseo de renovar el sistema internacional para que refleje de manera más fidedigna el actual mundo multipolar.

Asimismo, el líder socialista ha ofrecido a España como un actor clave para aportar soluciones a las tensiones comerciales y a las complejidades geopolíticas del mundo actual, incluyendo los desafíos medioambientales y bélicos. Según Sánchez, la relación bilateral debe servir también para forjar un vínculo aún más sólido entre la Unión Europea y China, argumentando que el entendimiento mutuo redundará en la prosperidad global.

Xi Jingping

"Quiero que sepa que España va a estar a la altura del desafío histórico que se plantea, que va a ser valiente, claro y predecible, y va a trabajar siempre por el entendimiento entre naciones", garantizó Sánchez dirigiéndose directamente al presidente chino.

Durante el encuentro, la diplomacia y las relaciones institucionales también han tenido su espacio. El mandatario chino recordó con agrado la reciente visita del Rey a su país, asegurando que llegaron a importantes puntos de consenso. Por su parte, Sánchez transmitió los saludos de don Felipe y doña Letizia, destacando la gratitud de los monarcas por la hospitalidad recibida.

La jornada política en la capital china culminó con un almuerzo oficial ofrecido por el presidente Xi Jinping en honor a la delegación española. A este encuentro asistieron también el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la esposa del presidente, Begoña Gómez, cuya presencia forma parte de la comitiva oficial en esta gira por Asia.