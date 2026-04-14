Sánchez blinda sus preguntas en China para no hablar de la corrupción de Ábalos

Desde el inicio del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, Pedro Sánchez ha concedido su primera rueda de prensa este martes 14 de abril, mientras desde hace una semana se encuentran declarando los testigos. No ha sido en España, sino a más de 9.200 kilómetros, mientras se encuentra de viaje oficial junto a su mujer en China.

En la comparecencia, el presidente ha logrado escapar sin pronunciarse al respecto del tema, a pesar de ser el primer juicio contra corrupción económica del sanchismo. El equipo de Internacional de Pedro Sánchez desplazado hasta Pekín únicamente permitió a cuatro periodistas hacer sus preguntas en el turno fijado para este momento. Los elegidos fueron: RAC1, El País, Cuatro y TVE.

Además, de las dos cuestiones realizadas sobre el procesamiento de su mujer, tan solo respondió a una asegurando que ya había contestado a ello la primera vez. El presidente afirmó que el tiempo pondrá "todo y a todos en su sitio". Sin embargo, nadie preguntó por el juicio que mantiene en el banquillo al exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes.

El papel de China ante la guerra de Irán, la regularización extraordinaria de inmigrantes y las dos cumbres de líderes progresistas que se celebran esta semana sí que fueron temas tratados por los periodistas.

La trama de corrupción

El pasado martes 7 de abril se inició el juicio y una semana después ha tenido lugar la quinta sesión. En las primeras sesiones han quedado acreditados diferentes asuntos, entre ellos, que dos mujeres fueron enchufadas en empresas públicas del Ministerio de Transportes por orden de Ábalos, que la trama pagó a una de ellas el alquiler de un piso en la Plaza de España de Madrid durante casi tres años y, que el único directivo que intentó rebelarse fue amenazado por Koldo García para que dejara en paz a Claudia Montes, contratada de forma irregular en Logirail.

Además, la empresaria Carmen Pano reiteró que trasladó 90.000 euros en efectivo a la sede de Ferraz y que José Luis Ábalos solicitó un chalet en Cádiz a cambio de sus gestiones en favor de Villafuel, una empresa que necesitaba la concesión de una licencia gubernamental para operar en el sector de los hidrocarburos. Por su parte, su hija y expareja de Víctor de Aldama afirmó que Air Europa abonó a Aldama y a Koldo García medio millón de euros en el contexto del rescate.

Por otro lado, el hermano de Koldo, Joseba, reconoció que acudió en dos ocasiones a la sede del PSOE para recoger dinero en metálico. Asimismo, este lunes, el propietario de Villafuel y socio de Aldama, Claudio Rivas, optó por no declarar al estar investigado en otra causa en la Audiencia Nacional, que indaga una trama que habría defraudado a la Hacienda Pública al menos 200 millones de euros mediante el IVA y que habría operado gracias a una licencia concedida por el Ejecutivo de Sánchez sin cumplir los requisitos.