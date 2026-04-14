Un alto cargo de Transportes: "Koldo dijo que eran 8 millones de mascarillas o nada; la decisión final era de Ábalos"

El exsubsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez, ha apuntado directamente al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García al ser preguntado quién tomó la decisión de doblar el pedido inicial de 4 millones de mascarillas encargado a la empresa de la trama Koldo Soluciones de Gestión.

Ábalos firmó una orden en la que instaba a Puertos del Estado a contratar cuatro millones de mascarillas. Sin embargo, en unas horas, se rectificó y se tomó la decisión de realizar un primer pedido de ocho millones de mascarillas. La empresa a la que se compraron las citadas mascarillas era Soluciones de Gestión, la empresa de la que era socio Víctor de Aldama.

En su declaración como testigo en el Tribunal Supremo durante el juicio de la trama Koldo, el que fuera subsecretario de Estado de Transportes ha certificado que Ábalos le pidió que organizase una compra de mascarillas y, poco después, Koldo García fue a su despacho para informarle sobre una "oferta" de mascarillas a la que tenía acceso. Se trataba de una oferta de Soluciones de Gestión.

Según ha relatado, su equipo entendió que la mejor forma de realizar la compra era a través de Puertos del Estado porque, a su juicio, era la empresa dependiente de Transportes que mejor liquidez y experiencia en gestión tenía. En teoría, este órgano es el que decidía el adjudicatario, pero decidió adjudicarlo a la única empresa que había propuesto Koldo García. Esta propuesta fue trasladada por el propio subsecretario a Puertos del Estado.

En este sentido, Jesús Manuel Gómez ha declarado que su equipo también estimó que el Ministerio debía contratar cuatro millones de mascarillas, unas previsiones que le valían para quince días. Se tramitó la orden y fue firmada por Ábalos pero, en el último momento, la orden se duplicó, adjudicando a Soluciones de Gestión la compra de ocho millones de mascarillas.

Todo ello, después de que Koldo García ejerciera presión para ello; algo que el exsubsecretario ha achacado a una "orden final" del entonces ministro, José Luis Ábalos. "Koldo me dijo que tenían que ser ocho millones de mascarillas, porque eran ocho millones o nada", ha aclarado antes de aseverar que "entendía" que le estaba transmitiendo "la orden final del ministro".

No fue la única compra de mascarillas que el Ministerio realizó a la empresa del socio de Aldama; sino que Transportes volvió a pedir otros cinco millones de mascarillas por medio, en este caso, de Adif. La orden de esta nueva adquisición de cinco millones de mascarillas a la misma empresa se dio antes de que llegase el pedido de los primeros ocho millones de mascarillas a Puertos del Estado. Es decir, que el Ministerio volvió a contratar con la misma empresa sin haber recibido en tiempo y forma el primer pedido.

Jesús Manuel Gómez se encuentra siendo investigado en otra causa que se investiga en la Audiencia Nacional en el marco de la trama Koldo. Por ello, ha declarado acompañado de su abogado; si bien ha respondido a todas las preguntas de todas las partes.

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