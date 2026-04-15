China difunde que Sánchez avaló su postura sobre Taiwán durante la reunión con Xi

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de China, Xi Jinping, mantuvieron un encuentro oficial en el Gran Salón del Pueblo en Pekín en el que escenificaron coincidencias en materia de política internacional y el rechazo a lo que ambos describieron como un retorno a la "ley de la selva".

La parte inicial de la reunión, abierta a la prensa, mostró una sintonía en el discurso de ambos líderes. Durante ese tramo, Xi Jinping elogió a Sánchez y señaló que España y China están "dispuestos a situarse en el lado correcto de la historia".

Horas después del encuentro, el Gobierno chino publicó un comunicado oficial en el que, además de recoger parte de los mensajes expresados públicamente, incluyó afirmaciones atribuidas a Sánchez que no se escucharon en la comparecencia ante los medios, tal y como recoge El Mundo. Según la nota de Pekín, el líder socialista habría destacado la importancia de China como gran potencia y manifestado el compromiso de España con el desarrollo de una alianza estratégica sólida.

El comunicado también señala que Sánchez afirmó que España "se adhiere firmemente al principio de una sola China". Esta formulación difiere, recuerda El Mundo, de la posición habitual expresada por el Gobierno español, que respalda la "política de una sola China", una fórmula utilizada por la mayoría de países occidentales que reconoce a la República Popular China como gobierno legítimo sin pronunciarse explícitamente sobre la soberanía de Taiwán.

En relación con este punto, fuentes del Ejecutivo español remitieron a la posición oficial publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que reafirma el compromiso con la política de una sola China y la ausencia de relaciones diplomáticas con Taiwán, aunque mantiene vínculos económicos y culturales a través de mecanismos no diplomáticos.

El comunicado chino añade además que Sánchez expresó su oposición a una "nueva Guerra Fría", su apoyo a una mayor cooperación entre Europa y China y su respaldo a diversas iniciativas globales impulsadas por Xi Jinping.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de China para ampliar su influencia global y fortalecer sus relaciones con socios en Europa y otras regiones. Las diferencias entre el contenido del comunicado chino y la versión española reflejan divergencias habituales en la interpretación de este tipo de encuentros diplomáticos.