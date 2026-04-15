Cosidó dice que no tiene "constancia" de haber oído la palabra 'Kitchen'

El exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó ha negado este miércoles tener conocimiento del presunto operativo parapolicial para extraer documentación al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. "Recuerdo perfectamente la investigación Gürtel, pero como 'cocinero' o Kitchen no tengo constancia de haberlo oído", ha declarado.

Para este miércoles estaba prevista la testifical de Cosidó, la del exresponsable de la Comisaría General de Información, Enrique Barón, y la del ex número dos de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Mariano Hervás, después de que debido a la cantidad de preguntas realizadas al inspector en las jornadas anteriores se hayan aplazado sus declaraciones para el miércoles.

A preguntas del Ministerio Fiscal ha negado haber escuchado o tenido conocimiento acerca de una operación denominada como Kitchen y se ha limitado a señalar que de lo que sí tenía conocimiento era de la existencia de la operación Gürtel.

Cosidó también ha negado tener conocimiento de que por parte de la Dirección ADjunta Operativa (DAO) se fuera a realizar algún tipo de operativo para conseguir alguna fuente de información del entorno de Bárcenas. "Siempre entendí que las investigaciones se estaban desarrollando por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, por la UDEF", ha añadido.

De igual manera, el exmandatario de la Policía Nacional también ha sido preguntado sobre su relación con el comisario José Manuel Villarejo, acusado en esta causa. "Solamente me he encontrado una vez con Villarejo, fue un saludo estrictamente protocolario", ha declarado Cosidó.

De esta manera, Cosidó ha respondido al Ministerio Fiscal que él no intervino en la asignación de ninguna tarea para obtener información de Bárcenas a Villarejo. "Además mi relación con el señor Villarejo no era una relación de confianza", ha matizado.

Sobre su conocimiento por parte del presunto operativo parapolicial, también ha sido preguntado Enrique Barón a lo largo de la mañana. Barón ha precisado que tampoco tenía ningún conocimiento de ningún término como 'Kitchen' o 'cocinero'.

Barón también ha declarado no haber tenido tampoco constancia de operaciones de vigilancia sobre el entorno de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y que se enteró posteriormente. La defensa de Francisco Martínez se ha interesado sobre si él llevó a cabo alguna medida cuando se enteró de estas vigilancias por la posible irregularidad. "Eso le corresponde a este tribunal, [...] he oído y visto de todo".

El exresponsable de la Comisaría General de Información también ha negado que Mariano Hervás, su subordinado, le hubiera informado sobre un confidente que estuviese facilitando información sobre Luis Bárcenas. También ha precisado que no le transmitió ninguna información acerca de un 'cocinero'. "¿Hemos hablado de confidentes? Sí, pero relacionado con esto no".

Por su parte, Mariano Hervás ha explicado su papel durante las vigilancias a la mujer de Bárcenas. El que fuera número dos de la UCAO ha señalado que se encargó de supervisar estas tareas durante el tiempo que Enrique García Castaño estuvo de vacaciones. Cuando este volvió de vacaciones Hervás se limitó a remitirle la información que habían obtenido aunque según sus palabras "este servicio no tenía apenas relevancia policial".

Sobre si hubo otra unidad de la Policía realizando este tipo de vigilancias ha señalado al fiscal que "me suena que hubo algún conflicto con otras unidades". Además, ante la pregunta de la defensa de Francisco Martínez, ha negado que García Castaño le hubiese informado que el objetivo de estas vigilancias era extraer documentación al extesorero del Partido Popular.