El celador de Olot, condenado por matar a 11 ancianos, cambia de sexo y pasa al módulo de mujeres como Aída

El conocido como "celador de Olot", Joan Vila Dilmé, condenado a 127 años de prisión por asesinar a 11 ancianos en una residencia de Gerona, ha iniciado un proceso de cambio de sexo en la cárcel de Puig de las Balsas, en Figueras. Según ha adelantado El Punt Avui, el interno se identifica ya como mujer bajo el nombre de Aída y ha sido trasladado al módulo femenino tras comenzar tratamiento hormonal.

Este proceso cuenta con el aval de los servicios médicos y psicológicos penitenciarios. De hecho, los informes internos apuntan a que el propio recluso ya manifestaba antes del juicio sentirse "una mujer atrapada en un cuerpo de hombre", una circunstancia que ahora habría derivado en el inicio formal de la transición. La cirugía de reasignación de sexo, todavía pendiente, será asumida por la sanidad pública y se llevará a cabo fuera del centro penitenciario.

Sin cambios en la condena

Pese a este cambio, la situación penal de Vila no experimentará variación alguna. La condena, confirmada por el Tribunal Supremo, sigue plenamente vigente, tal y como coinciden en señalar expertos jurídicos. El eventual cambio registral de nombre y sexo no afecta ni a la responsabilidad penal ni al cómputo de la pena, más allá de la actualización formal de la identidad en la ejecutoria.

Además, los tribunales han cerrado la puerta a cualquier flexibilización de su régimen penitenciario. Tanto el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Cataluña como la Audiencia de Gerona han rechazado recientemente la petición de progresión de grado planteada por su defensa. De este modo, continuará en régimen cerrado, sin acceso a permisos ni posibilidad de avanzar hacia el tercer grado.

Los magistrados han fundamentado su negativa en la gravedad de los hechos y en las dudas sobre la verdadera evolución del interno. En una resolución reciente, la Audiencia advierte de su "encanto superficial y capacidad de manipulación", y subraya que, aunque reconoce los crímenes, no muestra un arrepentimiento real ni empatía hacia las víctimas. Este criterio se ha visto reforzado por precedentes recientes que han incrementado la cautela judicial en casos de gran impacto.

Un historial criminal especialmente grave

Vila ingresó en prisión el 18 de octubre de 2010 y ha cumplido ya 16 años de los 40 efectivos establecidos como máximo legal. En todo este tiempo no ha disfrutado de permisos, ni siquiera en situaciones personales como el fallecimiento de su padre. De mantenerse el actual escenario, su salida de prisión no se produciría hasta una edad avanzada, lo que su defensa considera una "cadena perpetua de facto".

Los hechos por los que fue condenado se remontan a 2009 y 2010, cuando trabajaba en centros geriátricos. Según recoge la sentencia del Tribunal Supremo, a la que tuvo acceso El Español, el acusado acabó con la vida de ancianos mediante el suministro de sustancias tóxicas como lejía, insulina en dosis letales o combinaciones de fármacos. El propio Vila llegó a justificar su conducta alegando que actuaba en un estado de euforia, creyéndose "Dios" y pensando que liberaba a las víctimas de su sufrimiento.

Las resoluciones previas —dictadas por un jurado de la Audiencia de Gerona y avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña— fueron confirmadas íntegramente por el alto tribunal. Durante el proceso, incluso su defensa admitió inicialmente la autoría de los once asesinatos, aunque solicitó la eximente completa por trastorno psíquico. Posteriormente, el propio acusado trató de limitar su responsabilidad a tres muertes, una tesis que fue descartada por el Supremo por considerarla "contradictoria e incoherente".

Consecuencias dentro de prisión

Más allá del ámbito judicial, el cambio de sexo sí tendrá implicaciones en su vida diaria en prisión. El traslado al módulo de mujeres obliga a Instituciones Penitenciarias a aplicar protocolos específicos para garantizar la seguridad tanto de la interna como del resto de reclusas, además de adaptar las condiciones de convivencia y atención sanitaria a su nueva situación.