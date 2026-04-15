El Gobierno prepara un homenaje a Dolores Vázquez por ser lesbiana

El Gobierno celebrará el próximo 27 de abril un acto de reparación institucional a Dolores Vázquez, condenada de forma errónea por el asesinato de Rocío Wanninkhof en el año 2000. El Ministerio de Igualdad reconocerá su caso con la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad en un evento previsto en Madrid.

El reconocimiento llega 26 años después de la condena y tras un proceso judicial que terminó con la anulación de la sentencia y la identificación de otro autor. Vázquez permaneció 17 meses en prisión preventiva por unos hechos que siempre negó. Posteriormente, se demostró su inocencia. Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez y, en concreto, el Ministerio que encabeza Ana Redondo, aprovechan su condición sexual como herramienta política para sugerir que los errores del juicio se debían a la homofobia del jurado y no a un conjunto de negligencias que atañen al fiscal y la presión mediática derivada de los comentarios de este.

Un acto de reparación

El Ministerio de Igualdad ha organizado este acto con carácter simbólico para reconocer el daño que ha sufrido Dolores Vázquez. Según fuentes del Ministerio, el evento contará con la intervención de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. También se ha invitado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cuya asistencia, sin embargo, aún no ha confirmado.

Durante el acto se le entregará la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad, una distinción que el Ministerio concede a personas o entidades por su contribución en este ámbito. El homenaje se produce después de que la propia Vázquez reclamara públicamente una petición de perdón institucional en un acto celebrado el pasado año en Betanzos —La Coruña—, su localidad natal.

Una condena dudosa

El caso se remonta al asesinato de Rocío Wanninkhof, de 19 años, ocurrido en octubre de 1999 en Mijas (Málaga). La investigación se centró en el entorno de la víctima y derivó en la detención de Dolores Vázquez, expareja de su madre. Vázquez fue detenida el 7 de septiembre de 2000 y posteriormente condenada a 15 años de prisión por un jurado popular, a pesar de que no existían pruebas físicas, ADN ni testigos que la situaran en el lugar del crimen.

La acusación se sustentó en una serie de indicios y en la construcción de un móvil relacionado con supuestos conflictos personales. La sentencia también incluía el pago de una indemnización de 18 millones de pesetas.

La anulación del juicio

La defensa recurrió el fallo y, en febrero de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la condena. El tribunal consideró que el veredicto del jurado presentaba una "falta de motivación" y no explicaba adecuadamente las bases que sustentaban la culpabilidad. La resolución señalaba que las conclusiones no cumplían con las exigencias legales en relación con la prueba de los hechos y que la condena se había basado en "inferencias o indicios" que no fueron detallados de forma suficiente. Tras esta decisión, se ordenó repetir el juicio, aunque finalmente no llegó a celebrarse.

El autor real del crimen

Mientras se esperaba la repetición del proceso, en 2003 se produjo el asesinato de Sonia Carabantes. La investigación permitió identificar a Tony Alexander King como autor del crimen gracias a pruebas de ADN. Y ese mismo perfil genético se encontró también en el caso de Rocío Wanninkhof, lo que permitió imputarle ambos asesinatos. King fue condenado a 35 años de prisión por el asesinato de Carabantes y a 20 años por el de Wanninkhof.

La identificación del autor real confirmó la inocencia de Dolores Vázquez, que había pasado 519 días en prisión por un error judicial. Tras su puesta en libertad, abandonó España.

El caso generó una amplia repercusión pública y mediática desde sus inicios. Durante el proceso se difundieron interpretaciones sobre la personalidad de la acusada que influyeron en la percepción social del caso. En ese contexto, se difundieron descripciones sobre la personalidad y el comportamiento de Vázquez que formaron parte del relato construido en torno a su culpabilidad durante la investigación y el juicio.