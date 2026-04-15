El Supremo archiva la denuncia de la exconcejal de Móstoles contra Ayuso: "Sería una investigación prospectiva"

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado una denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por una supuesta revelación de secretos contra la exconcejal de Móstoles que fue expulsada del partido.

La exedil de Móstoles denunció por acoso laboral y sexual al alcalde mostoleño y, después de ser expulsada del PP, denunció a la líder de los populares madrileños por la supuesta filtración de correos electrónicos que envió a Presidencia. Estos fueron difundidos por los populares para dar cuenta de que la exconcejal no hablaba de "acoso" hasta el octavo correo electrónico, que es cuando habrían tomado en consideración el asunto.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, los magistrados del Supremo "hacen suyo" el criterio del fiscal del Alto Tribunal, que ya había informado en contra de realizar una investigación a este respecto. "La denuncia presentada carece de episodios concretos susceptibles de subsumirse en el tipo delictivo referido por el denunciante. El relato carece de toda referencia probatoria que permita iniciar la investigación de un hecho delictivo", asevera el auto antes de concluir que realizar una investigación al respecto "sería a todas luces prospectiva". Por ello, "se acuerda el archivo de la causa al no ser los hechos denunciados constitutivos de delito".

De esta forma se pronuncia el tribunal, presidido en este caso por el juez Marchena, después de la denuncia. Para ello, el tribunal recalca la exactitud del informe fiscal, que aseveraba que, "con base en todo lo expuesto, ha de concluirse que los hechos vertidos en la denuncia presentada no son subsumibles en precepto alguno del Código Penal".

De esta forma se ha resuelto la primera de las denuncias anunciadas por Antonio Suárez-Valdés, abogado de la exconcejal. La afectada sostenía que se produjo "una invasión" de su correo oficial, con accesos no autorizados, borrado de mensajes y utilización del contenido con fines ajenos a su función pública. El letrado también advirtió que presentaría una denuncia contra las presuntas maniobras de acoso sexual que habría sufrido por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.