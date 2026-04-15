Escándalo en el TC: Segoviano mantiene la ponencia de García Ortiz después de desearle "mucho ánimo" tras su condena

La magistrada izquierdista del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano, ha decidido quedarse la ponencia sobre el recurso presentado por el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Todo ello, después de trasladarle públicamente "mucho ánimo" tras ser condenado por un delito de revelación de secretos por la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Segoviano asistió en diciembre a la toma de posesión de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en la propia sede de la Fiscalía General. Este acto sirvió como reaparición pública de García Ortiz tras su condena y la sorpresa llegó al cuando la magistrada Segoviano se acercó a García Ortiz mientras éste era preguntado por los medios en directo. "Dos besos, María Luisa", decía García Ortiz mientras besaba a la magistrada, que le contestaba con un "mucho ánimo". El exfiscal general se despedía con una mirada cómplice, afirmando "gracias", mientras palmeaba su espalda con afecto. La semana pasada, trascendía que la ponencia sobre el recurso presentado por García Ortiz contra su condena se había asignado por reparto a Segoviano.

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital denuncian que "Segoviano no se ha abstenido voluntariamente de la ponencia y por tanto, de la elaboración de propuesta de sentencia para resolver el recurso del fiscal general del Estado. Es un escándalo que no se haya apartado tras haberle deseado públicamente 'mucho ánimo', lo que constituye un gesto inequívoco de adhesión a una de las partes del procedimiento. Su apariencia de imparcialidad está manifiestamente comprometida. Además, su mensaje de ánimo fue como consecuencia del propio objeto de la causa que debe dirimirse en el Tribunal de Garantías, la condena del Supremo a García Ortiz".

"La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) es muy clara y se exige su renuncia inmediata, no solo a la ponencia, sino a la deliberación del recurso. Desde que llegó Cándido Conde-Pumpido a la presidencia del Constitucional, la propia jurisprudencia del TC ha oscilado en función de los intereses de Conde-Pumpido y del Gobierno de Pedro Sánchez. En este asunto, no se puede descartar que Segoviano siga adelante con la ponencia sobre el recurso de García Ortiz", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "en el caso de que a Segoviano le dé un ataque repentino de decencia y se aparte de la causa, podría existir un empate a 5 votos entre el bloque izquierdista y el conservador del TC, ya que Conde-Pumpido anunció hace meses que se apartaba del caso, por ser superior de García Ortiz en su etapa de fiscal general durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero".

"La vicepresidenta del TC es la izquierdista Inmaculada Montalbán. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que en caso de empate en una deliberación, el presidente y no el magistrado que preside el Pleno, puede ejercer su voto de calidad. Por tanto, en teoría, Montalbán no podría ejercer su voto de calidad, ya que el presidente del TC es Conde-Pumpido. No obstante, se abriría un debate jurídico al respecto para intentar salvar a García Ortiz a toda costa", concluyen.

1. El Supremo condena a García Ortiz. 2. El presidente del Gobierno anuncia que el condenado recurrirá ante el Constitucional. 3. La magistrada del Constitucional María Luisa Segoviano le desea al condenado «mucho ánimo». Pasen y vean: pic.twitter.com/coTp3Ajtzk — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) December 14, 2025

El recurso de García Ortiz en el TC

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, solicita en su recurso que se anule la sentencia del Supremo. Al igual que en el recurso presentado por el Ministerio Público, en el de su defensa, que ha presentado la Abogacía del Estado, asegura que se vulneraron los derechos fundamentales de García Ortiz como la presunción de inocencia y destaca que la finalidad que perseguía el entonces fiscal general era "desmentir informaciones confusas"; lo cual, según la defensa de García Ortiz, supone una "finalidad institucional legítima".

De esta forma, subraya que se trata de "un asunto de gran interés público" y que perseguía desmentir "graves acusaciones" que, según el recurso, afectaban negativamente a la Fiscalía. El presente recurso también carga contra el tribunal presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, al que le achaca una "valoración irracional y arbitraria de los indicios" eligiendo, de las versiones posibles, la más perjudicial para García Ortiz; y desestimando las testificales de aquellos periodistas que exculparon al exfiscal general de ser su fuente.

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