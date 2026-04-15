La cloaca del PSOE también se alió con un sobrino de Felipe González

La información revelada por El Confidencial constata que la cloaca del PSOE hunde sus raíces mucho más allá de las recientes urgencias judiciales en el Palacio de la Moncloa que se derivan de la imputación de Begoña Gómez en abril de 2024. Leire Díez, conocida como la fontanera del partido, ya se encontraba realizando trabajos sucios en Andalucía bajo la tutela de Gaspar Zarrías en los tiempos del caso de los ERE, el mayor escándalo de corrupción de la historia de España, y otros casos de corrupción que afectaron al Partido Socialista andaluz.

Según estas informaciones, la colaboración de Díez con la cúpula socialista andaluza no era anecdótica. Gaspar Zarrías, histórico dirigente del socialismo del sur y hombre fuerte de los sucesivos gobiernos autonómicos, confió en ella para tejer una red de influencias y silencios. Esta operativa, diseñada para encubrir el desvío sistemático de fondos públicos destinados a los parados, evidencia que las prácticas opacas del Partido Socialista conforman una maquinaria estructural que ha sobrevivido a las distintas direcciones y líderes.

Estamos hablando de otoño de 2021, cuando Leire Díez y Pérez Dolset se aliaron con Zarrías para obtener información que supuestamente comprometía a jueces, fiscales, policías y guardias civiles que habían participado en la investigación de los casos de corrupción del PSOE andaluz, y que habían sentado en el banquillo y condenado posteriormente, primero en la Audiencia Provincial de Sevilla y luego en el Tribunal Supremo, a la plana mayor de los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Pero según la información que obra en poder de El Confidencial, Díez y Pérez Dolset también se aliaron con un sobrino del expresidente Felipe González, Juan María González Mejía, investigado en el caso Invercaria; con el exalcalde de Estepona Antonio Barrientos, juzgado por el caso Astapa, un caso de corrupción urbanística; y con Vicente Fernández, ex secretario general de Industria de la Junta y expresidente de la SEPI, procesado en el caso de la mina de Aznalcóllar. El sobrino de González fue absuelto en el caso Invercaria, al igual que Barrientos en el caso Astapa y Fernández en el caso Aznalcóllar.

El caso Begoña

Toda esta experiencia adquirida en el fango institucional andaluz le vino muy bien años más tarde ante una crisis sin precedentes. En abril de 2024, tras conocerse la imputación de la esposa del presidente del Gobierno, cundió el pánico en las filas socialistas. Fue entonces cuando el secretario de Organización, Santos Cerdán, decidió recurrir a los viejos métodos y convocó de urgencia en la madrileña sede de Ferraz tanto a Leire Díez como al controvertido empresario Javier Pérez Dolset.

El objetivo de aquel encuentro al más alto nivel no era otro que intentar desbaratar la investigación judicial que asediaba al entorno más íntimo de Pedro Sánchez. La fontanera debía aplicar a escala nacional las mismas estrategias de intoxicación y presión que ya había ensayado en el sur de España. Junto a Pérez Dolset, se pergeñó una hoja de ruta destinada a desprestigiar la labor de los tribunales y establecer un muro de contención mediático que salvaguardara la figura del jefe del Ejecutivo y su esposa a cualquier precio.

Este hilo conductor entre la corrupción andaluza y los escándalos que hoy acorralan al sanchismo ponen de manifiesto la nula regeneración del partido. Lejos de apartar a quienes participaron en las tramas del pasado, la actual cúpula socialista ha mantenido el mismo modus operandi y la misma cloaca, lo que supone un ataque directo a la independencia judicial y un desprecio absoluto por el Estado de derecho, donde por encima de todo se sitúa la supervivencia política de su líder.