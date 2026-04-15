Los funcionarios de Extranjería, a través de Comisiones Obreras, han convocado una huelga indefinida a partir del próximo 21 de abril, día que comienza el proceso de regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez por el colapso que va a suponer la tramitación de la documentación de más de medio millón de inmigrantes debido a la falta de personal y a la poca formación de los funcionarios para este proceso migratorio, tal y como informó la Radioteca de esRadio.

Tanto Comisiones Obreras como CSIF han denunciado el caos y la gran carga de trabajo que ha generado el Ejecutivo por querer regularizar a tantos extranjeros por la vía rápida. En concreto, el sindicato ha alertado de la situación que atraviesa el personal de las oficinas de Extranjería mientras que el CSIF se ha quejado de la falta de personal en Correos y de la poca formación de los funcionarios para llevar a cabo esta medida migratoria del Ejecutivo.

Según denuncian, en 2024 las Oficinas de Extranjería tramitaron un total de 1,2 millones de expedientes, cifras que se incrementan a un ritmo de 150.000 expedientes nuevos cada trimestre. Por ello, consideran "insostenible" la situación de cara al nuevo proceso de regularización que supondrá una carga adicional de trabajo. Todo ello en el contexto de que la lista de espera para una cita en Extranjería es actualmente de 90 días. Según el sindicato, solo cinco oficinas se encargarán de recoger las solicitudes y serán Tragsa y Correos quienes asuman la mayor carga de trabajo hasta el 30 de junio.

Está previsto que se refuerce la plantilla de Tragsa con 193 contratos nuevos, pero no el personal de Extranjería. "Nosotros reclamamos que fuese Extranjería quien realizase las tramitaciones y que se reforzasen nuestras plantillas de forma definitiva", ha explicado el responsable de sindicato en Extranjería, César Pérez, que teme que la situación se agrave aún más.

En paralelo, el CSIF también ha expresado su preocupación porque no se han adoptado los refuerzos necesarios de personal y de medios para garantizar que el proceso se desarrolle con fluidez y "se eviten colapsos administrativos, como ya se están registrando en algunos ámbitos".

Respecto a Correos, estiman que unos 1.000 trabajadores de unas 700 oficinas de toda España se encargarán de la tramitación de solicitudes con cita previa y en horario de mañana y tarde. Está previsto que este millar de trabajadores reciban formación específica, ya que se calcula que hasta el 20% del total de solicitudes se realicen físicamente en sucursales y oficinas. Esta formación se centrará en el proceso técnico de la tramitación y no resolverán dudas sobre documentación o requisitos.

Pero el CSIF denuncia que estas medidas son insuficientes porque "los refuerzos de personal se realizarán en aquellas oficinas donde el Ministerio de Inclusión detecte afluencias masivas". Lamentan, además, que el Gobierno ha esperado "hasta el último momento para preparar este proceso". También denuncia que no se ha tenido en cuenta la carga de trabajo que se producirá en la actividad ordinaria de Correos y que la formación es insuficiente.