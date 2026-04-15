Mauri Anglés, vinculado a Ábalos y Koldo, se enfrenta a 27 años por un secuestro

La figura de Mauricio "Mauri" Anglés, hoy rebautizado como Joaquín Martins, vuelve a situarse en el centro de la actualidad por un doble frente: su delicada situación judicial y las controversias derivadas de sus propios relatos sobre su actividad empresarial y sus contactos.

Hermano de Antonio Anglés, su nombre reaparece ahora vinculado a un procedimiento en el que la Fiscalía solicita para él 27 años de prisión por su supuesta participación en un secuestro ocurrido el 29 de noviembre de 2021 en Monserrat (Valencia). La acusación, recogida en un escrito al que ha tenido acceso Las Provincias, le atribuye delitos de secuestro, lesiones, amenazas, robo con violencia, pertenencia a grupo criminal y daños por incendio.

Un asalto coordinado

El Ministerio Público sostiene que no se trató de una acción improvisada. Según su reconstrucción, el objetivo habría sido seguido durante días para conocer sus hábitos cotidianos, desde sus desplazamientos hasta sus rutinas familiares. Con esa información, los acusados —seis en total— habrían organizado la interceptación.

El momento elegido fue la CV-415. Allí, el coche de la víctima quedó inmovilizado tras ser cercado por dos furgonetas sustraídas previamente. A partir de ese instante, siempre según la acusación, los agresores —ocultos tras pasamontañas y equipados con guantes— actuaron con rapidez: rompieron la luna delantera, lo encañonaron con armas de fuego que nunca fueron recuperadas y lo sacaron del vehículo a golpes antes de introducirlo en otra furgoneta, donde quedó engrilletado.

Exigencia de dinero

El siguiente destino fue una parcela situada en Catarroja, propiedad de un familiar de uno de los implicados. Allí, el hombre permaneció retenido durante cerca de tres horas. Durante ese tiempo, según el relato fiscal, se le reclamó el pago de 200.000 euros como condición para recuperar la libertad.

La presión no se limitó a la exigencia económica. La víctima habría sido objeto de agresiones continuadas —golpes, latigazos con cadenas y quemaduras— además de amenazas dirigidas contra su entorno familiar. En un momento del cautiverio, incluso se le advirtió de posibles represalias contra su mujer y su hijo.

Tras hacerse con sus pertenencias —incluido dinero en efectivo—, los autores lo abandonaron desnudo y atado con bridas en una urbanización de Paiporta, donde fue localizado poco después.

Intento de borrar huellas

La investigación apunta a que, una vez consumados los hechos, los implicados trataron de eliminar cualquier rastro. El vehículo de la víctima apareció completamente calcinado en Alacuás, mientras que las furgonetas utilizadas fueron manipuladas para dificultar su rastreo.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita penas idénticas —27 años de prisión— para los seis presuntos autores, mientras que un séptimo acusado se enfrenta a una condena menor por haber adquirido uno de los vehículos a sabiendas de su origen ilícito.

Martins rechaza la acusación y mantiene que no tuvo ninguna participación. "He pasado 18 meses en prisión por unos hechos que no he cometido", afirma. Tras su detención en febrero de 2023, permanece en libertad provisional después de abonar una fianza de 50.000 euros.

De la clínica estética a la denuncia por mascarillas

Al margen del procedimiento judicial, el empresario ha vuelto a cobrar notoriedad por una denuncia presentada en febrero de 2024 contra Koldo García. Según su versión, pagó cerca de 9.000 euros en efectivo por un lote de 20.000 mascarillas, aunque solo recibió la mitad.

El origen de ese contacto se remonta, según su propio testimonio, a su etapa al frente de una clínica médico-estética en Masanasa, especializada en tratamientos capilares. Allí, asegura, atendió tanto a García como al exministro José Luis Ábalos, quienes se habrían sometido a un injerto capilar.

Sus explicaciones, no obstante, han variado con el tiempo. En un primer momento afirmó que aquellas intervenciones se realizaron sin coste, como un "regalo", y que no existió relación posterior. Más adelante, en una entrevista televisiva, reconoció que sí hubo contactos comerciales posteriores y detalló cómo se organizó la intervención: "Ellos contactan mediante el doctor. Quieren que el implante capilar sea a puerta cerrada y en fin de semana".

También vinculó su decisión de denunciar con la repercusión mediática del caso: "Cuando veo en televisión que están detrás de unos supuestos delitos, lo denuncio el día 28 de febrero de 2024".

A ello añade otra circunstancia llamativa: asegura haber presentado hasta tres denuncias relacionadas con estos hechos, aunque sostiene que "han desaparecido", sin aportar documentación que lo acredite.