Orriols se chotea de Illa en el Parlamento por 'desarticular' al PSC: "Gracias, una jugada maestra sin precedentes"

Sesión de toma y daca en el Parlamento catalán. La purga ordenada por el presidente de la Generalidad y líder socialista Salvador Illa en el PSC de Ripoll ha sido el tema de la sesión de control. La abstención de dos concejales del PSC en Ripoll facilitó que la alcaldesa y líder de Alianza Catalana, Sílvia Orriols, sacara adelante sus presupuestos sin someterse a una cuestión de confianza.

Reprendidos por la dirección del partido, los ya exconcejales Enric Pérez y Anna Belén Avilés pidieron perdón y se excusaron diciendo que si se abstuvieron no era porque estaban de acuerdo con las cuentas municipales, sino para evitar que Ripoll volviera a estar bajo el foco mediático con Sílvia Orriols como gran protagonista. De nada les sirvió. Salvador Illa les sentenció desde el primer momento. Orriols y su partido son una línea roja. Lo que no esperaba el presidente de la Generalidad es que la crisis se le complicara.

Los dos exconcejales cuentan con el apoyo de sus compañeros de Ripoll y así lo hicieron saber en una carta a la dirección en la que se reprochaban las formas y el fondo. Illa se volvió a mostrar implacable. La agrupación local del PSC en Ripoll ha sido disuelta. Sin contemplaciones. El partido trabaja en un nuevo proyecto para las elecciones municipales de 2027, según ha informado.

Cariacontecido Salvador Illa

Pero la bronca sigue escalando y este miércoles ha llegado al Parlamento. Sílvia Orriols ha metido el dedo en la llaga, ha untado pan y se ha reído a modo de un desbordado y cariacontecido Salvador Illa. Para empezar a hablar, Orriols le ha agradecido a Illa la abstención que le permitió aprobar sus presupuestos y luego que haya "desarticulado" el PSC en Ripoll. "Gracias, ha sido una jugada maestra sin precedentes", ha declarado la alcaldesa y diputada en tono jocoso.

Pero antes de la intervención de Orriols se ha producido la de Alejandro Fernández, el jefe de la bancada del PP y líder del partido en Cataluña. Fernández ha sembrado dudas sobre el episodio de Ripoll y ha sugerido un pacto soterrado entre Illa y Orriols, a los que ha tachado de "dúo Pimpinela" y acusado de "hipocresía" y "postureo".

En sus respuestas, Illa se ha ceñido al guion de que el PSC no pactará nunca con la ultraderecha. El apogeo de la tesis ha llegado en respuesta al presidente de Vox, Ignacio Garriga, que ha reprochado a Illa las ayudas a los inmigrantes. "Usted es Donald Trump, que asesina a inmigrantes; usted es como Viktor Orbán, que ha perdido las elecciones. En cambio yo estoy más cerca del Papa y del humanismo. Para que lo tenga claro", ha replicado el presidente autonómico.