Puente se ríe de las víctimas de Adamuz y monta una inefable web de bulos y autobombo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pasado de tachar sistemáticamente de bulos en Twitter las informaciones que cuestionan su gestión en Adamuz a activar una página web destinada a recopilar y desmentir informaciones que él considera falsas. El anuncio lo ha realizado el propio ministro a través de su cuenta en redes sociales, donde ha difundido el acceso directo al portal oficial.

La web incluye una recopilación de titulares relacionados con el accidente. Cada uno de ellos aparece acompañado de párrafos desmintiéndolos. El titular lo encabeza con la palabra "bulo". Sus explicaciones las presenta como "certezas". La web, de momento, no permite acceder al link de las informaciones supuestamente falsas ni recogen el medio en que fueron publicadas.

"Si quieres información de verdad, pulsa el enlace", ha anunciado Puente en las redes sociales. El espacio está habilitado dentro de la página oficial del Ministerio, en el apartado de "Sala de Prensa".

Acabamos de poner en marcha esta web encargada de desmentir bulos. Encontrarás algunos de los que se han publicado desde el accidente de Adamuz. Si quieres información de verdad, pulsa el enlace. https://t.co/8e9eVOEn62 — Óscar Puente (@oscar_puente_) April 15, 2026

Según la página web, la puesta en marcha de esta herramienta se produce porque "se han detectado informaciones sesgadas y no veraces que contribuyen a generar alarma social y desconfianza sobre la seguridad del sistema ferroviario y el uso del tren".

Los temas son de todo tipo: desde las cuestionadas cifras de inversión de ADIF en infraestructuras al estado real de la vía de Adamuz o incluso las comparecencias de Puente. Un ejemplo de estos supuestos bulos es el titular "El ministro Puente ha respondido tarde a la tragedia". La supuesta noticia es respondida con la cronología de sus comparecencias: "El ministro ha ofrecido 16 entrevistas y 3 ruedas de prensa (18/01, 21/01 y 23/01). En total, más de 8 horas compareciendo ante los medios".

El mismo día en que se difunde esta web, el ministro ha recibido durísimas críticas de las víctimas del accidente concentradas a las puertas del Congreso. En el interior, el ministro ha seguido intentando culpar a la Junta de Andalucía de la tragedia.