¿Por qué Sánchez se pliega ante Xi Jinping?

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico en esRadio en la reacción del Gobierno tras el procesamiento de Begoña Gómez.

El Gobierno en tromba defiende a Begoña

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros vimos a tres ministros casi peleándose por ver quién defendía más y mejor a Begoña, es decir, quién peloteaba más y mejor a su marido, al presidente del Gobierno y los tres presumiendo de ser juristas, como si eso les diese un plus. Decía Federico a las 6 que en el caso de Óscar Puente las ansias le llevaron a opinar antes incluso de que la prensa le preguntase. Habló de investigación prospectiva, cuestionó la parcialidad del juez y le culpó de acusar sin pruebas. Después hizo lo mismo Elma Saiz. El tercero, Félix Bolaños, ya se había pronunciado, y de qué manera, el mismo lunes, nada más conocerse el auto del juez Juan Carlos Peinado.

ABC abunda en lo que adelantaba el 14 de abril El Confidencial, que Félix Bolaños ha presionado a la presidenta del CGPJ con una cascada de cartas en las que, entre otras cosas, exige que sancionen al magistrado. El órgano de gobierno de los jueces, después de escuchar cómo el lunes atacaba de nuevo al juez Peinado, han pedido "respeto a las decisiones judiciales" y de puertas para adentro se quejan de las injerencias. Dice La Razón que "Moncloa pilota el choque con los jueces por el caso Begoña Gómez" y cuentan que es el director de gabinete quien está coordinando el blindaje de la esposa de Sánchez. Veremos si es el Gobierno o el instructor el que se equivoca respecto a Begoña, pero seguramente lo sepamos antes de las próximas generales porque, como explica El Mundo, los casos que se juzgan con jurado popular suelen ser un poco más ágiles y el plazo medio que transcurre desde la apertura de juicio oral –algo que aquí aún no ha pasado– hasta que comienza, pasan 6 meses. Antes la Asamblea de Madrid deberá resolver los recursos pendientes. Y hay una buena noticia.

A pesar de todo, Peinado no se acobarda y sigue haciendo su trabajo y prueba de ello es que, tal y como estamos contando en Libertad Digital, ya ha remitido a la Fiscalía Europea los informes de la UCO y de la Intervención General sobre Begoña, que ha sido llamada a declarar en calidad de testigo por la Fiscalía Europea.

¿Qué pasó a puerta cerrada entre Sánchez y Xi?

Sí, es una noticia sorprendente que encontramos solo en la portada de El Mundo: "Xi Jinping atribuye a Sánchez el apoyo español a la anexión de Taiwán". Tras analizar el comunicado oficial del régimen sobre la visita del presidente, "España queda en una posición diplomática tan delicada como injustificable", dicen en el editorial. Denuncian que, en privado, Sánchez no se habría limitado a reiterar la tradicional «política de una sola China», la fórmula ambigua que no asume expresamente su pretensión sobre Taiwán. No, el presidente habría ido más allá al suscribir el «principio de una sola China», es decir, la formulación con la que el régimen chino afirma que Taiwán forma parte inseparable de su territorio y que la «reunificación» es un objetivo legítimo, incluso por la fuerza. El matiz semántico es decisivo". Y el riesgo de que España aparezca avalando la agenda estratégica de una dictadura alineada con Putin es evidente.

Lean a Federico Jiménez Losantos. El titular es atractivo: "Sánchez, en la cárcel". Pero se refiere a China, la mayor prisión del mundo. El director de La Mañana considera que "decir que la China comunista es un modelo de respeto al derecho internacional, y pedirle que vaya más lejos –hasta Taiwán, supongo– como ha hecho el Chiqui-Xi de la Moncloa, pone al cómplice de la tetraimputada Gómez al nivel mendicante de Zapatero ante el Cártel de los Soles, que ya pagó la campaña de Sánchez para la Internacional Socialista".

Consecuencias de la regulación masiva

Adelantaba El País que el Gobierno iba a endurecer ligeramente el proceso, pero en realidad no es así. Sí será obligatorio el certificado de penales para acogerse a la regularización, pero si un solicitante no lo consigue, ni por sí mismo ni con ayuda del ministro Félix Bolaños vía diplomática, entonces esa persona no será expulsada. Simplemente se quedará en un limbo legal. Hoy ese mismo periódico publica imágenes de las enormes colas que se están formando, por ejemplo en el consulado de Marruecos en Bilbao, para lograr la documentación y abren su edición de este miércoles con un triunfal titular a cuatro columnas: "España comienza una histórica regularización de inmigrantes". En El Mundo advierte: la legalización elevará el PIB, sí, pero bajará un 0,6% los salarios. Además, la Policía denuncia que no han recibido instrucciones sobre cómo actuar y no hay agentes suficientes.

Tienen en Libertad Digital el video de las reacciones de los ilegales. "Gracias, presi", dicen. En Francia, Marine Le Pen ya ha dicho que es «urgente» restringir el Acuerdo de Schengen por lo que está haciendo Sánchez.

Nueva polémica del Tribunal Constitucional de Pumpido

Según ha podido saber Libertad Digital, la magistrada izquierdista María Luisa Segoviano, ha decidido quedarse la ponencia sobre el recurso presentado por Álvaro García Ortiz después de trasladarle públicamente "mucho ánimo" por su condena.