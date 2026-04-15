Sánchez ataca al juez Peinado desde China y elogia el régimen comunista

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

Pedro Sánchez sobre el procesamiento de Begoña Gómez

Desde China y dedicando al asunto menos de un minuto, Sánchez ha vuelto a señalar al juez Peinado tras el procesamiento a su mujer por cuatro delitos. El presidente del Gobierno asegura que el tiempo va a poner a todos en su sitio y desde Moncloa insisten en que esta decisión judicial no es casual. Mientras, el dictador chino, Xi Jinping, ha subrayado que España y China están en el lado correcto de la historia. Sánchez, por su parte, ha elogiado al régimen comunista para defender un nuevo orden multipolar, cargando de nuevo contra EEUU.

Pedro Sánchez sobre el procesamiento de su esposa Begoña Gómez: "Estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio pues, no tengo que decir nada más" pic.twitter.com/8V0WbhsW3A — Libertad Digital (@libertaddigital) April 14, 2026

Regularización de inmigrantes

Primeras reacciones ante la regularización de inmigrantes del Gobierno. La patronal respalda la medida si ofrece garantías de seguridad y está orientada al empleo. Antonio Garamendi reclama que la norma se centre en cubrir las vacantes laborales y se debata en las Cortes… Desde CSIF, exigen al Ejecutivo que refuerce las plantillas para gestionar todas las solicitudes. Su portavoz, Miguel Borra, ha calificado de insuficiente la formación que recibirán los empleados de Correos para llevar a cabo todo el proceso.

Michaux Miranda en el Supremo

El exjefe de Personal de Adif ratifica en el Supremo que fue Isabel Pardo de Vera quien le propuso contratar a la empresa de la trama Koldo. Ha reconocido que se compraron cinco millones de mascarillas a Soluciones de Gestión dos horas antes de que le llegase la misma propuesta por parte del secretario general de Puertos del Estado. En su declaración como testigo, ha negado que recibiera presiones por parte de José Luis Ábalos y de Koldo García. Hoy es el turno de Pardo de Vera. La expresidenta de ADIF deberá dar cuenta de todo ello, sumado al papel que tuvo en el enchufe de Jessica Rodríguez, la prostituta del exministro de Transportes.

Dos profesores a juicio tras la muerte de un alumno en un viaje

Dos profesores de un instituto de Zaragoza se sentarán en el banquillo de los acusados para responder sobre su responsabilidad en la muerte de Mario Conesa, un estudiante de 17 años, durante un viaje de estudios a Bélgica en el año 2022. El joven, con fiebre y en mal estado, se cayó por el hueco de la escalera del albergue mientras los profesores y el resto de estudiantes cenaban en la ciudad. La hermana de Mario, Blanca, a la que escuchaban, acusa al colegio de olvidarse de ellos. Ahora los profesores serán juzgados por presunta negligencia grave.

Expulsan a un diputado de VOX

El diputado de VOX, José María Sánchez García, ha sido expulsado este martes del pleno del Congreso tras recibir varias llamadas al orden durante una sesión en la que llegó a enfrentarse con una letrada de la Mesa y con el vicepresidente primero de la Cámara.

Los hechos ocurrieron durante la intervención de un diputado de ERC en relación con un debate sobre la quema de libros durante el franquismo, con la que el diputado de VOX no estaba de acuerdo… Los de Abascal, sin embargo, aseguran que desde ERC le habían insultado llamándole analfabeto, nazi y asesino.