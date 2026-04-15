Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo analizan con Federico Jiménez Losantos las Noticias de las 7 en Es la Mañana de Federico en la reacción del Gobierno tras el procesamiento de Begoña Gómez y en lo que considera un ataque directo al Poder Judicial, especialmente al juez Juan Carlos Peinado.

Una iracunda mesa del Consejo de Ministros arremete contra el juez Peinado mientras Sánchez no contesta en China

El presidente del Gobierno se mostraba convencido de que "el tiempo pondrá todo y a todos en su sitio" cuando era preguntado, en China, sobre Begoña Gómez mientras buena parte de su gabinete arremetía contra el juez Peinado sin matices.

Pedro Sánchez sobre el procesamiento de su esposa Begoña Gómez: "Estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio pues, no tengo que decir nada más" pic.twitter.com/8V0WbhsW3A — Libertad Digital (@libertaddigital) April 14, 2026

Los tres ministros convocados: Félix Bolaños, Elma Saiz y Óscar Puente reiteraron los ataques al juez, le acusan de avergonzar a la justicia, a lo que añaden que Gómez es "una mujer de trayectoria personal y profesional intachable". El responsable de Transportes interrumpía la rueda de prensa para acusar a los jueces de violentar la política.

Fuentes socialistas consultadas por esRadio califican de "despropósito" los ataques al Poder Judicial desde la mesa del Consejo de Ministros, pero prefieren mantenerse en el anonimato. Mientras tanto, tal y como les cuenta Libertad Digital, el juez Peinado continúa adelante con el proceso y ya ha mandado a la fiscalía europea los informes sobre Begoña Gómez elaborados por la UCO y la Intervención General de la Administración del Estado.

El PP califica de inaceptables los ataques a los jueces y piden la dimisión de Sánchez

A un mes de las elecciones en Andalucía, Alberto Núñez Feijóo reúne a sus diputados y senadores, a los que expresó su preocupación por la anomalía que vive España: "Ni en Hungría ni en otro lugar de Europa es aceptable tener un presidente con una mujer procesada". Dice el presidente del PP que Pedro Sánchez tiene que dimitir con su mujer imputada, pero no se quedó ahí Feijóo, que también criticó el viaje a China: "Ceder el espacio democrático a los países que no lo son es una traición", dice el popular, y a Zapatero: "No es aceptable que pueda haber expresidentes del Gobierno comisionistas".

Pardo de Vera se sienta en el banquillo tras las declaraciones de testigos que confirman que Koldo era el "hombre al que recibían los ministros"

La exministra de Adif, Isabel Pardo de Vera, declara este miércoles en el Tribunal Supremo. Pardo de Vera está imputada en la Audiencia Nacional por pertenencia a organización criminal además de estar siendo investigada por la compra de mascarillas. Sobre esta cuestión fueron interrogados ayer en el tribunal varios testigos, exresponsables de Transportes que confirmaron que por orden de Koldo se adquirieron el doble de las mascarillas previstas en un principio.

Durante la sesión también se puso de manifiesto que el exministro de Sanidad, Salvador Illa, encomendó a su jefe de gabinete que despachara con Koldo. Sobre la auditoría posterior encargada en Transportes por Óscar Puente, uno de los testigos la describió como un despropósito.