Recurren de urgencia la regularización masiva para evitar "un daño irreversible al erario público"

La Asociación Hazte Oír ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con el objetivo de paralizar de urgencia la aplicación de la regularización masiva planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez para evitar "un daño irreversible al erario público" español.

El Ejecutivo ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un real decreto por el cual modifica el Reglamento de Extranjería y precipita la regularización de más de medio millón de inmigrantes hasta ahora ilegales afincados en España. Estos podrán pedir a partir de este jueves 16 de abril su permiso de residencia y trabajo de forma online, y a partir del día 20 de este mismo mes de forma presencial.

Por ello, la asociación ha presentado un recurso con el que pide al Tribunal Supremo que paralice cautelarmente la aplicación de la norma hasta que esta sea estudiada por los tribunales y sea declarada legal o ilegal con el objetivo de que no se produzca un "daño irreversible" al erario público español.

"Si no se acuerda la suspensión cautelar solicitada, en el momento en que recaiga Sentencia en este procedimiento se habrán expedido cientos de miles de autorizaciones provisionales y altas en la Seguridad Social, generando un daño irreversible al erario público y consolidando situaciones de hecho imposibles de deshacer, vaciando de forma absoluta la finalidad de este recurso", explica el escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"El real decreto impugnado produce efectos jurídicos inmediatos, como pudieran ser la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo; el alta en la Seguridad Social; el acceso a prestaciones; y la suspensión de órdenes de expulsión firmes. La aplicación de la norma crearía derechos consolidados o de muy difícil reversión, incluso en el supuesto de que la sentencia estimatoria se dicte en el futuro", explican sobre las problemáticas que puede generar la nueva norma.

Asimismo, el recurso recalca que "no existe un interés público en la aplicación inmediata de la norma, pues el interés general también radica en el respeto al orden constitucional y a la legalidad"; orden que la asociación piensa que está siendo incumplido por el real decreto. Por el contrario, según defienden, la suspensión no produciría "perjuicio irreparable a los potenciales beneficiarios, que podría regularizarse posteriormente" si la norma es declarada válida por la Justicia.

"Solo la suspensión garantiza el respeto a la legalidad constitucional, a la eficacia de la eventual sentencia que se dicte, y, en todo caso el respeto al derecho de terceros y el orden público", sentencia el escrito.

Vulnera la Constitución

Esta suspensión urgente del real decreto se pide después de asegurar que el mismo es ilegal por la forma en la que ha sido aprobado y el fondo de lo que representa. Desde la asociación, entienden que existe una "incompetencia del órgano reglamentario", es decir, del Consejo de Ministros, que es quien ha aprobado el real decreto siendo esta una medida que, a juicio de Hazte Oír, debería ser aprobada por el Congreso con amplia mayoría: la que se necesita para modificar aspectos esenciales del estatuto jurídico del extranjero recogido en la Constitución.

En este sentido, la asociación asegura que se ha vulnerado el procedimiento normativo provocando una "desviación de poder" del órgano legislativo al ejecutivo; además de una vulneración de los principios de seguridad jurídica, de la interdicción de la arbitrariedad, y del principio de proporcionalidad.

Así, concluyen que se ha producido una vulneración "flagrante del principio de legalidad al exceder los límites de la potestad reglamentaria y alterar de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos". Entre los efectos reseñados, destacan el impacto al mercado laboral, al sistema de pensiones públicas, al padrón municipal y, "a medio plazo", el censo electoral. "Asimismo, una regularización masiva sin planificación impacta directamente en la saturación de servicios públicos esenciales (educativos y sociales), afectando a los intereses colectivos que esta asociación defiende", subraya el escrito.

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