Residencia y trabajo exprés: así es el real decreto para regularizar a medio millón de inmigrantes

El Gobierno ha puesto en marcha el real decreto que activa un proceso extraordinario de regularización de extranjeros en España, un mecanismo que podría beneficiar a entre 500.000 y un millón de personas que se encuentran actualmente en situación irregular.

La norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), introduce nuevas figuras de arraigo y una batería de medidas para acelerar la tramitación administrativa y facilitar la incorporación al mercado laboral.

Solicitudes desde este jueves

Uno de los elementos clave del proceso es el calendario inmediato de aplicación. Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a partir de este jueves 16 de abril, al tiempo que se habilita la reserva de cita previa.

Esta regularización está dirigida a personas: ✅ Que se encuentren en España desde antes del 1 de enero de 2026. ✅ Que hayan permanecido durante 5 meses de forma ininterrumpida. ✅ Carezcan de antecedentes penales y no sean amenaza para el orden, la seguridad o salud pública. pic.twitter.com/544A3hRSx4 — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 14, 2026

La atención presencial en oficinas comenzará el lunes 20 de abril, en un despliegue administrativo que el Ejecutivo justifica por la 'urgencia' del procedimiento.

Residencia y trabajo desde la admisión a trámite

Una de las novedades más relevantes del decreto es que los solicitantes podrán acceder a una habilitación provisional de residencia y trabajo desde el momento en que se admita su solicitud a trámite.

Esta autorización temporal busca evitar que los plazos administrativos impidan el acceso inmediato a un empleo o la formalización de ofertas laborales, algo especialmente relevante en los nuevos supuestos de arraigo sociolaboral y extraordinario.

Dos nuevas vías excepcionales de arraigo

El texto introduce dos figuras principales:

Un arraigo vinculado a procesos de protección internacional en tramitación

Un arraigo extraordinario para personas en situación irregular con vínculos en España

Ambas vías estarán abiertas hasta el 30 de junio de 2026 y pretenden dar respuesta a situaciones de permanencia prolongada en el país sin regularización efectiva.

Flexibilización de requisitos y prórrogas

El decreto también suaviza las condiciones para la renovación y modificación de autorizaciones previas. En determinados casos, ya no será necesario acreditar una búsqueda activa de empleo si existen circunstancias justificadas, como enfermedad, discapacidad o edad de jubilación.

Asimismo, se amplían los márgenes para evitar vacíos administrativos en el caso de estudiantes extranjeros, permitiendo prórrogas si la solicitud se presenta dentro de una ventana temporal ampliada alrededor de la caducidad del permiso.

Tramitación reforzada

Para agilizar el proceso, el Gobierno incorpora un refuerzo institucional. La red de oficinas de Correos asumirá funciones de información, asistencia y apoyo en la presentación de solicitudes telemáticas.

Además, entidades públicas como Tragsa y Tragsatec colaborarán en tareas técnicas y de gestión documental, con el objetivo de evitar el colapso administrativo ante el volumen de solicitudes previsto.

Menores y familias

El real decreto incorpora una "perspectiva de la infancia" que unifica la tramitación de los menores con la de sus progenitores. En caso de resolución favorable, los permisos concedidos a menores tendrán una validez de cinco años.

También se amplía el alcance familiar, permitiendo que hijos mayores de edad y ascendientes directos que ya se encuentren en España puedan solicitar autorización de residencia bajo determinadas condiciones.

Además, se flexibilizan los requisitos para menores, reduciendo las exigencias de permanencia previa en el país y eliminando en algunos casos la obligación de acreditar medios económicos o vivienda por parte de los padres.