Vox defiende ahora a Meloni como "aliada y amiga" frente a las críticas de Trump

Vox ha salido en defensa de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras las críticas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un nuevo episodio de tensión dentro del bloque conservador internacional.

La portavoz parlamentaria del partido, Pepa Millán, ha respaldado públicamente a la dirigente italiana en los pasillos del Congreso de los Diputados. "Giorgia Meloni es una de las políticas más valientes que hay, yo diría que en todo el mundo. Lo ha demostrado", ha afirmado ante los medios. Además, ha defendido que "las naciones tienen derecho a proteger su soberanía" y ha recalcado que ese es "el deber de todos los políticos".

Vox respalda a Meloni frente a Trump

Las declaraciones se producen después de la entrevista concedida por Trump al diario Corriere della Sera, en la que arremetió contra Meloni. "Estoy sorprendido por ella. Pensaba que tenía coraje, me equivoqué", señaló el mandatario estadounidense. Según la misma información, también aseguró que la relación entre ambos está rota y que no hablan desde "hace tiempo".

El desencuentro se enmarca en las discrepancias surgidas en torno a la política internacional, especialmente en relación con el conflicto en Oriente Medio. Meloni ha cuestionado algunos movimientos de Washington en la guerra de Irán y ha llegado a sostener que el ataque inicial de Estados Unidos se sitúa "fuera" del derecho internacional. A ello se suma la suspensión por parte de Italia de la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel, en un contexto marcado por la tensión en la región.

Pese a la tradicional cercanía de Vox con Trump, la formación ha optado en esta ocasión por mantener su apoyo a la dirigente italiana, a la que Millán ha definido también como "aliada y amiga". Por su parte, el líder del partido, Santiago Abascal, evitó en días anteriores una crítica directa al presidente estadounidense y se limitó a señalar que veía "con gran esperanza" que el "régimen de los ayatolás pueda caer".

Vox, Meloni y el precedente de Orban

El posicionamiento de Vox se produce además en un contexto de cambios en sus alianzas europeas. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha sufrido recientemente un revés electoral que debilita su papel como referente del bloque soberanista en Europa. La formación de Abascal había estrechado lazos con el dirigente húngaro hasta el punto de abandonar en julio de 2024 el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos —en el que se integra el partido de Meloni— para incorporarse a Patriots for Europe, la alianza impulsada por Orbán en el Parlamento Europeo.

La portavoz parlamentaria también ha sido preguntada por las críticas de Trump al Papa por sus llamamientos a la paz en Irán. En este punto, ha marcado distancias con el presidente estadounidense al afirmar que "la misión del Papa no es la de someterse al escrutinio de ningún político" y ha añadido que "los políticos tampoco tienen por qué controlarles a ellos". Finalmente, Millán ha valorado la actitud del mandatario estadounidense en este episodio, asegurando que sus movimientos resultan "poco comprensibles".