Agentes de policía reconocen que apodaron al chófer de la familia Bárcenas como "Gitano'"

Agentes de la Policía Nacional han señalado que no tenían constancia de que el chófer de la familia de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, colaborase con las vigilancias sobre el entorno del extesorero del Partido Popular pero sí que han señalado que le tenían identificado bajo el apodo de "Gitano".

La jornada del juicio del caso Kitchen ha arrancado este jueves con las declaraciones testificales que quedaron pendientes el miércoles. A lo largo de la mañana han ido desfilando por las dependencias de la Audiencia Nacional de manera presencial y telemática diferentes agentes de la Policía Nacional que han reconocido participar en las vigilancias sobre la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias.

Operaciones de vigilancias

Durante su declaración, uno de los agentes ha señalado que participó en las vigilancias sobre la mujer de Bárcenas y que no tuvo conocimiento en esos momentos de que el chófer de la familia del extesorero colaborase con ellos. "Lo hemos sabido a posteriori en la prensa", ha precisado.

No obstante, a pesar de que no le constase esa supuesta colaboración del chófer, sí que ha reconocido que a las personas que se vigilaban les ponían motes y que en el caso del chófer se referían a él como "Gitano", según su testimonio y el de otro de los agentes que han declarado esta mañana.

En cuanto al objetivo, este ha señalado que se trataba de hacer un seguimiento a Rosalía Iglesias en busca de testaferros, debido a que por aquel entonces Bárcenas ya se encontraba en prisión.

El volcado en el Vips "de manera urgente"

Después de los agentes involucrados en la vigilancias han declarado otros miembros de la Policía involucrados en el volcado de datos en el Vips. El testigo ha relatado que se encontraba realizando un curso de formación y su superior le requirió para hacer un volcado de dispositivos "de manera urgente". Este mando le recogió y se dirigieron a un restaurante Vips en el centro de Madrid, cuya ubicación quiere recordar que es en la calle Velázquez.

Allí se situaron en una mesa con un enchufe apartados del resto de comensales. Al poco tiempo apareció Enrique García Castaño acompañado de una persona en calidad de "confidente". El agente ha precisado que no reconoció a ese acompañante pero que con el tiempo comenzó a sospechar de que se trataba del chófer de la familia Bárcenas. "A día de hoy no tengo la certeza de que pudiese ser Sergio Ríos, a través de información de la prensa, la declaración, por lo que se me pregunta y demás pues sí, puede ser", ha matizado.

Después de la intervención de este agente ha sido el turno de declarar de su superior inmediato. El miembro de la UCAO ha corroborado la versión de su subordinado y ha señalado que él tampoco conocía la identidad del colaborador que acompañaba a García Castaño.

"Jorge" y "JF"

Durante el mediodía ha sido el turno del notario, Enrique Franch Quiralte, que ha sido preguntado por el acta notarial que hizo a raíz de la petición que le hizo Francisco Martínez de hacer constar el contenido de un mensaje que manifestó haber recibido.

En la captura del mensaje exhibida durante su declaración se muestra el nombre de "Jorge" y una foto con las siglas "JF" por lo que la defensa de Jorge Fernández Díaz le ha recordado que en el acta no aparece ninguna referencia al nombre completo de su defendido.

"Claro, no sale en ningún momento. Por eso la manifestación la hace diciendo que ese mensaje corresponde a un número y que ese número se asocia a otro número en el que su registro aparece como Jorge Fernández Díaz", ha explicado el notario, que ha añadido que "la vinculación es por manifestación por lo que no hay prueba".

Por otro lado, durante la tarde ha declarado Isidro Sánchez, el que fuera compañero de Bárcenas durante su instancia en prisión. En su relato, que ha sido cuestionado por las partes, por ser en algunas ocasiones incoherente e impreciso, ha comentado que el extesorero del PP le encargó "borrar unos archivos" cuando saliese de permiso.

No obstante, Sánchez ha declarado que esa tarea no se pudo llegar a realizar porque fue detenido durante su permiso en un hotel. Por otro lado, en alusión a Sergio Ríos, Sanchez ha señalado que Bárcenas "tenía mucha confianza en el conductor".