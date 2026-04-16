Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

Alicia García (PP) sobre el apagón: "Fue el resultado de una gestión irresponsable"

El informe de la comisión de investigación en el Senado sobre el apagón culpa de forma clara y directa a Red Eléctrica, al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El documento señala que no hay evidencias de responsabilidad por parte de las compañías eléctricas y que el cero eléctrico fue debido a una mala planificación del operador. El PP pide la dimisión inmediata de la ministra Sara Aagesen y de Beatriz Corredor por negligencia. El informe será debatido y aprobado este jueves en la Cámara Alta.

El registro de la casa del sospechoso de la muerte de Esther López

La jueza que investiga la muerte de Esther López, la joven encontrada muerta en Traspinedo, ha aprobado este miércoles el registro de la casa que perteneció al principal sospechoso de su muerte tras encontrar un zulo. Un habitáculo de unos 2,5 metros de altura y una superficie aproximada de 12 metros cuadrados. Hoy está previsto que la Guardia Civil entre en ese zulo para intentar recoger pruebas. La familia de Esther acusa a Óscar, el principal sospechoso de obstaculizar la investigación ya que nunca llegó a revelar la existencia de esta zona de la casa.

El debate de los crímenes de ETA aún sin resolver

Europa reactiva el debate de los crímenes de ETA aún sin resolver, mientras siguen saliendo presos de la banda terrorista de las cárceles vascas. Una solicitud propuesta por VOX que plantea enviar una misión europea al País Vasco para investigar a nuestro país por estos hechos, además de pedir explicaciones al Gobierno sobre los asesinatos, donde se analice la falta de diligencia en la investigación. En las últimas horas además, hemos conocido la muerte de Hilario Urbizu, un etarra huido en México que la Policía vinculaba con el asesinato de 6 guardias civiles.

Elena Nevado: "Una única planificación ambiental que no ha sido rigurosa, que se ha aprobado a dedo"

La Comisión Europea también investigará el caso Forestalia durante la etapa de Teresa Ribera. Una petición hecha por la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel y apoyada por el PP, por la posible compra de declaraciones de impacto medioambiental junto a la entrega irregular de permisos durante la etapa de Ribera como ministra. El Gobierno de Sánchez deberá facilitar información a Bruselas sobre este asunto. Los populares piden conocer si la financiación europea vinculada a estos proyectos cumple realmente con la normativa.

'El landismo': estreno del documental de Alfredo Landa

Este viernes se estrena Landa, un documental que repasa la carrera y vida del emblemático actor navarro Alfredo Landa. A punto de llegar a los 13 años de su muerte, los cineastas Gracia Querejeta y Miguel Olid reivindican su figura en este documental que llegará a los cines en los próximos días y que recordará aquellas películas de boinas y suecas. También contará con testimonios de compañeros de profesión como Antonio Resines, Miguel Rellán o Enrique Cerezo.