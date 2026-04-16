Condenada a 16 meses de prisión una mujer de 64 años por amenazar y proferir insultos racistas a un niño de 10 años y de padre dominicano, en el interior de su colegio.

Los hechos ocurrieron el 8 de enero de 2024 en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Sobre las 15:30 horas, la mujer, abuela de otras niñas que acuden también al mismo centro escolar que el menor amenazado, acudió a recoger a sus nietas a la salida del comedor. Según la sentencia "sin contar con el previo consentimiento por parte de la directora del centro", entró en dicho comedor y "delante de quince niños, todos ellos menores de 12 años", se dirigió a uno de ellos.

Atendiendo a la literalidad del fallo "aprovechándose y prevaliéndose de la ventaja tanto física como psíquica" de su edad frente al pequeño, de tan solo 10 años de edad en aquel momento, comenzó a gritarle con el "deseo de amedrentarle y generar miedo". Según la sentencia, la mujer "movida por su animadversión y desprecio" comenzó a insultar al pequeño, al que llamó "puto mono", "puto negro" y, en tono peyorativo, lanzó frases como "hay aquí putos monos que les gusta comer plátanos".

Le amenazó empuñando unas tijeras

Lejos de cesar en sus insultos, la mujer comenzó a amenazarle y, empuñando unas tijeras, momento en el que se generó mucha tensión, le espetó al pequeño "te voy a cortar los huevos y los voy a meter en una caja y se los voy a mandar a tu madre, me da igual que me metan en la cárcel, puto mono, puto negro". Precisamente fue la madre del menor la que puso esta situación en conocimiento de la justicia.

Así se recoge en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que hemos conocido este jueves, en la que se explica que no había un detonante previo para esta conducta de la condenada. A causa de su actuación, el menor sufrió "unos sentimientos de humillación y desprecio que le generaron un menoscabo de su dignidad".

De ahí que la Audiencia Provincial de Burgos la haya condenado a 16 meses de cárcel como autora de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en nuestra Constitución en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas por motivos ideológicos, en concurso de normas con un delito contra la integridad moral, aplicándosele además la agravante de "abuso de superioridad".

No cumplirá la pena de prisión

Además de la pena de prisión, que la mujer no cumplirá al no tener antecedentes penales, el tribunal la obliga a indemnizar al niño con 2.000 euros por los daños morales causados y le impone una orden de alejamiento del menor, al que no podrá acercarse a una distancia inferior a 100 metros.

De igual forma, tampoco podrá comunicarse con él por ningún medio durante un período de tres años y la mujer ha quedado inhabilitada para ejercer profesiones u oficios educativos, deportivos o de tiempo libre durante otros nueve años más.

Eso sí, la suspensión de la condena de prisión queda supeditada a que la condenada no vuelva a delinquir y abone la indemnización a la víctima en el plazo fijado. Además, deberá participar en un programa formativo en materia de igualdad y no discriminación.