El informe del perito judicial sobre la pasarela de Santander en la que murieron seis jóvenes el pasado 3 de marzo afirma que la caída de la infraestructura se debió a un fallo en los herrajes por efecto de la corrosión. Los herrajes de apoyo de las vigas secundarias y primarias presentan signos evidentes de corrosión, un deterioro que "no habría pasado desapercibido en una inspección visual bajo el tablero del puente, o por un costado del mismo", afirma el perito en el documento solicitado por la juez el pasado 24 de marzo en el marco de una investigación que tiene en el punto de mira al departamento de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica de Sara Aagesen.

El perito concluye, según el texto al que ha tenido acceso EFE, que la causa última del colapso fue el fallo de la unión de apoyo de las vigas secundarias sobre las vigas principales, al haber perdido el herraje "sección resistente por efecto de la corrosión". Según explica, el fallo de una unión aumenta la carga sobre las restantes uniones y acaba produciendo un fallo encadenado de todas las uniones entre las vigas secundarias y las vigas primarias, que produce la caída del tablero.

Aunque señala que es difícil concluir qué estribo falló en primer lugar, considera que la hipótesis más probable es que fuera el herraje central de apoyo sobre la viga sur. Y dice que los estribos tenían tal grado de deterioro que cuando recogió un trozo de herraje en el suelo se le deshizo entre los dedos.

Mantenimiento inexistente

Otra de sus conclusiones es que "no hay constancia de un plan de mantenimiento, el mantenimiento realizado fue insuficiente y la labor de inspección fue negligente, si es que se llegó a hacer".

La reparación realizada en julio de 2024 por la Demarcación de Costas se centró en las barandillas pero no se realizó ninguna actuación sobre la estructura de madera, ni sobre los herrajes, ni sobre la tornillería de las uniones estructurales.

"En definitiva, se realizaron trabajos encaminados a garantizar la seguridad de utilización frente al riesgo de caídas por el lateral de la pasarela, pero no se realizó ninguna labor encaminada a garantizar la seguridad estructural de la pasarela", señala.

Considera además que no se siguió el proyecto original de 2012 y en lugar de ejecutar los rastreles en una sola pieza de diez metros de longitud, cada elemento se dividió en dos piezas de la mitad de longitud. En su opinión, si se hubiera ejecutado la primera solución "la rotura habría sido un poco más lenta, menos brusca".

Citados los dos funcionarios investigados

Tras recibir el informe, la juez ha citado a declarar a los dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria investigados por este suceso. Se trata del jefe de la Demarcación, José Antonio Osorio, en calidad de director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, al que pertenece la estructura siniestrada, y el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación, Enrique Rodríguez Sánchez.

Una vez recibida la pericial judicial, realizada por un ingeniero de Caminos, la magistrada da tres días a todas las partes personadas en la causa para que le informen si tienen informes periciales propios y su intención de aportarlos al procedimiento, según recoge en una providencia recientemente notificada y de la que ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Hasta la fecha, tanto la representación procesal del Ayuntamiento de Santander -posible responsable civil- como del actual jefe de la Demarcación de Costas -investigado en la causa- han informado de su intención de aportar informes periciales.

Actualmente son parte en la causa como acusaciones particulares las familias de los fallecidos y la superviviente; como posibles responsables civiles el Ayuntamiento de Santander y la Demarcación de Costas; y como investigados la gestora del 112 que recibió la llamada sobre el estado de la pasarela, la agente de la Policía Local a la que aquella trasladó el aviso, quien fuera jefe de Servicio de Proyectos de la Demarcación de Costas y el director de Obras del proyecto de 2014 y actual jefe de la Demarcación.

La rotura de la pasarela provocó la muerte de seis jóvenes, de entre 19 y 22 años, tres del País Vasco, una de Cantabria, una de Guadalajara y una de Almería, y fue ingresada en el hospital otra chica de Álava, todos compañeros de estudios.