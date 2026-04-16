El Gobierno admite que el 40% de los yihadistas extranjeros detenidos sigue en España

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha visto obligado a admitir que de los 196 yihadistas extranjeros detenidos en los últimos cinco años solo 116 han sido expulsados de España. Es decir, el 41% sigue todavía en territorio nacional. Así lo ha comunicado en una respuesta parlamentaria a Alberto Catalán, el diputado en el Congreso de los Diputados. Información que ha sido adelantada por 'Okdiario'.

El Ejecutivo también ha dado la radiografía de los 196 extranjeros detenidos por delitos terroristas. A estos detenidos hay que sumarles otros 123 que son españoles con progenitores extranjeros. En concreto, la edad media de los detenidos es de 32 años, mientras que 37 de ellos son menores de edad. Y es que, según el Anuario del Terrorismo Yihadista 2025 del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) "la edad media de las personas implicadas en actividades yihadistas continúa su tendencia descendente".

En dicho documento también se alerta del peligro de la propaganda en redes sociales y plataformas de videojuegos, algo que encaja con la baja edad de los detenidos. Sin ir más lejos, el 48% de los yihadistas detenidos en España el año pasado eran menores de 25 años.

En cuanto a la cantidad de extranjeros expulsados por año, el Ejecutivo señala que en 2021 fueron expulsadas cinco personas, en 2022 otras 32, en 2023 fue el año con mayor número de expulsados llegando a sumar 47 y en 2024 y 2025, 11 y 21 respectivamente.

2025, segundo año con más detenciones

En este contexto, cabe recordar que el yihadismo en España está batiendo récords históricos. Como ya informó Libertad Digital, 2025 fue el segundo año con más detenciones de toda la historia en este país con 100 detenciones por delitos de terrorismo yihadista con Cataluña como "epicentro operativo".

En relación con este incremento, el Gobierno también apunta a internet como responsable de este crecimiento de adoctrinamiento y a que cada vez son más jóvenes los detenidos. Además, hay que señalar el buen hacer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están aplicando un modelo antiterrorista basado en la "prevención, la detección temprana y la neutralización de la amenaza antes de que alcance fases operativas avanzadas", reza la respuesta parlamentaria.

En este sentido, el Gobierno también informa de que "España se encuentra vigente en el nivel 4 de alerta antiterrorista (alto) de un total de 5 niveles en la escala del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, que se estableció por primera vez el 26 de junio de 2015 tras una evaluación de la amenaza terrorista derivada de atentados ocurridos en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia en ese año".

"Desde entonces, el Gobierno de España ha mantenido este nivel 4, siendo revisado con periodicidad semanal por la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista según evoluciona el riesgo y la situación internacional y nacional, evaluándose las capacidades y oportunidades de la amenaza tanto para España como para nuestros intereses en el exterior", insiste el Gobierno de Pedro Sánchez.