El Supremo admite a trámite el recurso que pretende parar de urgencia la regularización masiva

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo por la asociación Hazte Oír que pretende parar de urgencia la regularización masiva de medio millón de inmigrantes.

El Ejecutivo ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un real decreto por el cual modifica el Reglamento de Extranjería y precipita la regularización de más de medio millón de inmigrantes hasta ahora ilegales afincados en España. Estos pueden pedir a partir de este jueves 16 de abril su permiso de residencia y trabajo de forma online, y a partir del día 20 de este mismo mes de forma presencial.

En una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la Sala designa la ponencia del recurso al magistrado José Luis Quesada Varea admitiendo a trámite el mismo. El alto tribunal no ha tardado ni 48 horas en admitir el recurso, que interpela a la urgencia de que se paralice el real decreto del Gobierno hasta que se resuelva si este cumple o no con la legalidad vigente para evitar "un daño irreversible del erario público" español.

"Se tiene por interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre la impugnación del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril por el que se modifica el R.D. 1155/24 de 19 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la L.O. 4/2000 de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, el cual se admite a trámite, teniendo por personado al mencionado Procurador, con el que se entenderán las sucesivas diligencias en concepto de recurrente", explica la diligencia firmada por el letrado de la Administración de Justicia.

Por ello, se requiere al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes de Félix Bolaños que remita en "un plazo improrrogable de veinte días" el expediente administrativo correspondiente. Así, advierte al Ministerio que, si no entrega los documentos requeridos, puede ser apercibido.

Vulnera la Constitución

Esta suspensión urgente del real decreto se pide después de asegurar que el Real Decreto es ilegal por la forma en la que ha sido aprobado y el fondo de lo que representa. Desde la asociación, entienden que existe una "incompetencia del órgano reglamentario", es decir, del Consejo de Ministros, que es quien ha aprobado la norma siendo esta una medida que, a juicio de Hazte Oír, debería ser aprobada por el Congreso con amplia mayoría: la que se necesita para modificar aspectos esenciales del estatuto jurídico del extranjero recogido en la Constitución.

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