La mujer de Cerdán se indigna porque le llamen Paqui y se niega a responder en el Senado

Francisca Muñoz, esposa del dirigente socialista Santos Cerdán, se ha negado a declarar este jueves en la comisión del Senado sobre el caso Koldo porque, según ha argumentado, su marido está investigado en un procedimiento penal por los mismos hechos que "aparentemente" son objeto de la comisión.

Al comienzo de la comparecencia, tras las primeras preguntas de la senadora de UPN María Caballero, Muñoz ha dicho, en una declaración leída, que acudía al Senado por estar obligada a ello y ha asegurado que carece de información relativa a lo que analiza la comisión de la Cámara Alta.

La esposa de Cerdán se ha limitado a justificar el motivo para no declarar y ha pedido a la presidencia de la comisión, dado su "estado de salud", poder abandonar la sala, petición que el presidente de la misma, el popular Eloy Suárez, le ha denegado. En un momento dado, la mujer de Santos Cerdán se ha molestado y alzando el dedo índice en modo amenazante ha dicho: "Yo soy Francisca Muñoz Cano. La Paqui es en plan despectivo y clasista, ¿vale?".

Muñoz ha acudido al Senado tras haber eludido la comparecencia en las dos ocasiones anteriores en que fue citada -alegando motivos de salud- para aclarar por qué su nombre figura en un informe de la Guardia Civil aportado al juez que investiga la trama del caso Koldo.

Su llegada ha estado rodeada de gran expectación por parte de los medios de comunicación y después de que varios senadores del PP entraran antes con grandes bolsas de El Corte Inglés. Un detalle con el que evoca el contenido de un informe de la UCO de la Guardia Civil donde relataba que Antxón Alonso, el dueño de la empresa Servinabar, implicada en la supuesta trama del caso Koldo, pagaba gastos a la familia de Santos Cerdán y estaba preocupado por ello.

"La Paqui. Que la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés", se quejó el empresario en un mensaje dirigido a su mujer el 9 de septiembre de 2021.