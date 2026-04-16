La trama Koldo contactó con el presidente de la República Dominicana: "Le ofrecemos nuestros servicios contra el covid"

La trama Koldo contactó con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, para ofrecer los servicios de Soluciones de Gestión al país caribeño.

El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se encuentran siendo investigados por presuntos delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación al adjudicar contratos de compra de mascarillas a dedo a Soluciones de Gestión, empresa de la que era socio Víctor de Aldama, también imputado en la causa. Todos ellos se encuentran imputados también en la Audiencia Nacional por un caso enmarcado también en la trama Koldo que versa sobre la compra de material sanitario por parte de la Administración.

En el contexto de esta última causa, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Libertad Digital revela que la trama se puso en contacto con el máximo mandatario de Dominicana en julio de 2020, Danilo Medina. Según explica el informe, Aldama facilita a Koldo el contacto "personal" del presidente dominicano y le pide que llamen desde el Ministerio para que recomiende sus servicios sanitarios.

En este sentido, Koldo le explica que prefiere que estén tanto Aldama como el entonces ministro en la llamada. Ante las sucesivas peticiones del empresario vinculado a la trama Koldo, este llega a desesperarse lanzando un mensaje hacia el exasesor ministerial: "Llamar al puto presidente de RD, que tenéis allí una persona que sin conoceros de nada ha dado todo y más". En una ocasión posterior, le pregunta a Koldo si se ha producido la llamada. El exasesor responde que sí.

"Unos meses más tarde de la petición de Víctor de Aldama a Koldo, para que se hablase a nivel ministerial con el presidente de la República Dominicana, Ignacio Díaz se pone en contacto directo con el citado presidente para presentarse, aclarándole que su contacto se lo ha facilitado Koldo, y ofreciéndole los servicios contra el covid. Finalmente, sí se llegó a producir una relación contractual con la República Dominicana para la prestación de los citados servicios", recalca el informe revelando que los servicios de la trama también se prestaron en República Dominicana.

En el mensaje, Ignacio Díaz aclara que es "asesor del ministro de Fomento", es decir, de Ábalos, y le ofrece los servicios de Soluciones de Gestión: "Buenos días presidente, me presento, soy Nacho Díaz. Me facilitó su contacto Koldo García, asesor del ministro de Fomento de España, el Sr. Ábalos. Disculpe que le moleste a su teléfono. Mi presentación viene por poder ofrecer nuestros servicios contra el covid. Somos el laboratorio que está dando servicio tanto al ministerio como al gobierno de España y en los aeropuertos en la detección y análisis de laboratorio, pudiendo abastecer de reactivos y maquinaria en cualquier momento. No tendríamos ningún problema en desplazarnos y poder presentar nuestros servicios cuando usted considere. Reciba un cordial saludo".

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