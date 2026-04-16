La UCO acredita los contactos de Armengol con la trama Koldo: "¿Sabes si alguien vende mascarillas infantiles?"

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha acreditado los contactos de la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, con la trama Koldo para comprar material sanitario durante la pandemia del covid-19: "¿Sabes si alguien vende mascarillas infantiles?"

Un informe de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno señala que "el primer contacto que se detecta entre KOLDO y la Administración balear, es un mensaje, de fecha 25 de abril de 2020 que el primero envía a Francesca Lluch ARMENGOL SOCÍAS (en adelante ARMENGOL), entonces Presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, donde KOLDO se presenta y le dice que está con ÁBALOS y le pide que le llame".

"El 26 de abril de 2020, a primera hora, Víctor DE ALDAMA llama vía WhatsApp a ROTAECHE y a continuación ROTAECHE le participa que las cargas de material están saliendo ya desde China, y le dice que el avión ’ya aterrizo en Barajas, el avión para Palma’. Por otro lado, en esa misma mañana, ARMENGOL se pone en contacto con KOLDO, para informarle que Manuel, pudiéndose referir a Manuel PALOMINO, le dijo « ...que fue bien. .. JJ, y le pregunta si sabe de alguien que venda mascarillas infantiles, a lo que KOLDO le contesta que le deje unas horas y lo arregla", sostiene el informe.

"Siguiendo la cronología de los hechos, en esa misma mañana, Daniel SIERRA envía un emai164 a lñigo ROTAECHE y a José Ángel ESCORIAL SENANTE sobre «expediente envío mascarillas Servei Salut de les IllesBalears». En el mensaje les adjunta la documentación relativa al envío y les participa que «necesitamos que cliente firme al menos la proforma de ayer para dar validez y que mañana emitan alguna carta de formalización... ». A través de esta conversación, se evidenciaría de nuevo que se habría llevado a cabo el servicio sin haber confeccionado, y firmado, previamente, el correspondiente contrato", añade.

"Seguidamente, Íñigo ROTAECHE le envía a Antonio MASCARÓ un email con copia a Manuel PALOMINO y a Daniel SIERRA , con los datos del correo anterior, el cual contenía el expediente del avión y la documentación relativa al envío, comunicándole que «...necesitaríamos que se firme digitalmente al menos la proforma de ayer para dar validez y que mañana emitan alguna carta de formalización... », además, le participa que está en contacto con el personal de LANTIMAR para las formalidades aduaneras y preparar el despacho e inspección de la carga", apunta.

La contestación de Koldo a Armengol

"Continuando con la conversación de Víctor DE ALDAMA e Íñigo ROTAECHE de esa mañana del día 26 de abril de 2020, este último dice «Manuel de Baleares pidió 2 mm de quirúrgicas. Esto es un avión, voy a pedir precio plazo y podemos cotizar, igual sacamos un extra». Ya por la tarde de este día, KOLDO contesta a ARMENGOL dándole información sobre las mascarillas infantiles que le había solicitado por la mañana, informándole que se tardarían 7 días, que el coste serían 800.000 €, dependiendo del avión y transporte, a lo que ARMENGOL le contesta que lo hable con Manuel, pudiéndose referir a Manuel PALOMINO", señala la UCO.

"Al día siguiente, el 27 abril de 2020, Íñigo ROTAECHE intercambia varios correos electrónicos con Antonio MASCARÓ donde le solicita que confirmen el pedido para que se pueda tramitar la entrega, a lo que este le contesta que: «lo entregaban esta tarde, van por la mitad de la descarga, luego te digo el recuento»", destaca.

"Finalmente, Íñigo ROTAECHE le informa de la finalización de la descarga por parte de AENOR con informe positivo y que el conteo fue de 1.481.990 mascarillas «...algo más de lo ofertado... »'. Para concluir le solicita que acepten la preforma «... para por favor liquidar...»", concluye.

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