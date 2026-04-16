Cierre de filas histórico de la Justicia con el juez Peinado: los jueces se hartan de Bolaños

Los jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid han firmado un manifiesto en el que apoyan al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ante los ataques del ministro de Justicia, Félix Bolaños.

El también ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes aseveró que "muchos jueces" se "avergüenzan" de Peinado después de que este procesara a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por cuatro delitos. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) ya respaldaron a Peinado y le pidieron que respetase la independencia judicial.

"Reunidos en junta en el día de hoy queremos mostrar nuestro apoyo al magistrado titular de la plaza judicial número 41 de Madrid, don Juan Carlos Peinado, frente a los ataques profesionales y personales que está recibiendo en los últimos días y el cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial, como consecuencia de una investigación concreta", explica el texto.

De esta forma, los jueces de instrucción citan a Bolaños para pedirle que cese en las "descalificaciones" que ha realizado al magistrado que investiga las presuntas prácticas ilícitas de Begoña Gómez: "Rechazamos, asimismo, las descalificaciones que hemos escuchado estos días procedentes de quienes ostentan cargos en el Ejecutivo, incluso del propio ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, que, lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, de manera constante, tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces".

En este sentido, sentencian que "la ley es igual para todos, sin privilegios", incluso para la esposa del líder socialista. Por todo ello, aseguran que seguirán desempeñando su función constitucional, "como integrantes del Poder Judicial, y de servicio público a los ciudadanos".

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha lanzado a desprestigiar a Juan Carlos Peinado después de que este haya decretado la continuidad del procedimiento de Begoña Gómez. Esto es, que decretará la apertura de juicio oral cuando se incorporen las diligencias ya ordenadas habiendo, además, rechazado las últimas periciales pedidas por la defensa y las diligencias solicitadas por la acusación popular, liderada por Hazte Oír.

La APM ya destacó en un comunicado que "considera inadmisible que un miembro del Gobierno afirme que una actuación jurisdiccional concreta ‘ha avergonzado’ a muchos jueces y magistrados". Para la asociación mayoritaria de la magistratura, las resoluciones judiciales en un Estado de Derecho deben combatirse mediante el establecido sistema de recursos y cauces procesales, y no mediante "descalificaciones públicas" como las que ha hecho el también ministro de Presidencia y Relación con las Cortes.

En el mismo sentido se pronunció la AJFV, que acusó a Bolaños de realizar "un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes, principios esenciales del Estado de Derecho que rige en España y en el conjunto de la Unión Europea". Así, la asociación judicial recalcó su "profunda preocupación por el descrédito que tales manifestaciones suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran".

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