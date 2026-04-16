Puigdemont se siente abandonado por Sánchez y arremete contra Yolanda Díaz por tachar a Junts de "racista y clasista"

Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalidad todavía prófugo, se resiste a diluirse como un espectro en Bélgica. La decisión del TJUE sobre la amnistía se retrasa, su regreso se pospone y nadie, ni en su partido ni en las organizaciones separatistas, parece preocupado por la situación de Puigdemont, arrinconado en Waterloo como un estorbo tanto en la política regional como en la nacional.

El líder de Junts se siente traicionado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien sin los siete votos del partido separatista catalán no podría haber sido investido presidente. Tampoco podría haber superado los primeros compases de la legislatura sin el apoyo de Junts. Pero ahora se maneja sin el concurso de Junts con total normalidad, como si el grupo de Puigdemont en el Congreso fuera irrelevante.

En el entorno de Puigdemont hablan de "traición" y se dicen aquello de que "ya lo sabían" y "ya se lo esperaban" cuando facilitaron la investidura. Pero que peor hubiera sido un Gobierno de derechas que no hubiera sacado adelante la amnistía.

Sea como fuere, en el entorno del expresidente catalán se daba por descontado que Puigdemont regresaría a España en primavera y ahora se baraja otra fecha, la del próximo 1 de octubre, por su valor simbólico para el separatismo. En la espera, un Puigdemont desolado y arrinconado ya no oculta su malestar. El pasado martes cargaba contra Pedro Sánchez y su viaje a China. Lo hacía sin que hubiera mediado una alusión directa o declaraciones del presidente alusivas a Junts.

Hoy jueves, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, es el objetivo de las diatribas de Puigdemont, pero por alusiones, toda vez que la también ministra de Trabajo ha calificado a Junts como un "proyecto racista y clasista", obviando el hecho de que ella forma parte de un Gobierno que hubiera sido imposible sin el imprescindible respaldo de Junts.

"Bajeza moral"

La precisa definición de Díaz, que no acostumbra a ser nada certera, ha soliviantado a Puigdemont, que a través de un largo texto en la red social X ha mostrado su indignación, decepción y desolación. "El nivel de bajeza moral al que han llegado los que se creen moralmente superiores da escalofríos. La falta de respeto al otro, la falta de rigor, el recurso a la manipulación exactamente como hace Donald Trump, describen perfectamente dónde se sitúa hoy esta izquierda desorientada que gobierna el Estado español", comienza el prófugo.

El supuesto mito españolista

Tras comentar que quizá Díaz pretenda "caer simpática a la derecha mediática", Puigdemont asegura que "las afirmaciones tan contundentes como las que reitera la vicepresidenta española se deben basar en datos y en hechos. Pero no nos conoce, no sabe quién es nuestro votante ni nuestro militante; vive del mito fundacional del españolismo en Cataluña, según el cual todo aquello que es catalán (y catalanohablante) es de derechas, burgués, a menudo especulador y, por descontado, carlista. Aquello de los 'señoritos' que con tanta frecuencia alguien se encarga de repetir cínicamente. Y obviamente, como no le gusta lo que votamos y lo que defendemos en el Congreso de los Diputados, se revuelve insultándonos y no rebatiéndonos, que es lo que hacen los populistas".

Para acabar, Puigdemont da por finalizada su relación con Sumar, recuerda que es la misma izquierda que se alió con el PP y el PSC para impedir que Junts se hiciera con la alcaldía de Barcelona e insta a Díaz a que "la próxima vez, que pida al PP los votos para ser vicepresidente y a lo mejor vivirá más bien".

En cuanto a la nueva peor enemiga de Junts, Díaz, tras calificar a Junts de racista y clasista ha negado que la investidura se deba a esa formación y se ha dedicado a cargar contra el PP. "Yo no me equivoco, yo sé muy bien quién es Junts, quién es Vox y sé menos ya quién es el PP y me preocupa más la transmutación del Partido Popular. El problema que tenemos en nuestro país es que tenemos a un señor Feijóo, y esto lo digo insistentemente, y un proyecto del Partido Popular que es completamente inexistente y que no va a llegar a la Moncloa jamás siendo un preso absolutamente de Vox. Yo no reconozco al señor Feijóo".

Sánchez, en Barcelona

Por su parte, Pedro Sánchez tendrá la oportunidad de terciar en este asunto este viernes, ya que está prevista una entrevista en la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Radio, en la que inevitablemente será preguntado por esta polémica y por la situación procesal de Puigdemont. En Junts esperan que Sánchez desautorice a su vicepresidenta segunda y líder de Sumar.

La opinión de Sumar sobre los rasgos característicos de Junts también es compartida por Podemos y está detrás del bloqueo al traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, una cesión pendiente que fue además una de las razones por las que Puigdemont decidió cancelar las negociaciones que llevaba a cabo en Suiza con José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán.