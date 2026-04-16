Sánchez sube más de un 10% el sueldo a los funcionarios de Extranjería para salvar su regularización masiva

El Gobierno de Pedro Sánchez está maniobrando para que ningún contratiempo consiga entorpecer su proceso de regularización masiva por la cual se van a legalizar a más de medio millón de inmigrantes por la vía rápida. Por ello, el Ejecutivo ha subido más de un 10% de media el sueldo a los funcionarios de Extranjería, que a través de Comisiones Obreras, habían convocado una huelga indefinida a partir del 21 de abril por el colapso y la poca formación de los funcionarios para llevar a cabo este proceso migratorio.

En un comunicado, el sindicato ha informado de la desconvocatoria de esta huelga, después de cerrar un acuerdo que incluye las principales reivindicaciones tras más de un año de concentraciones y paros en las oficinas de Extranjería. Dicho de otro modo, el Gobierno se ha interesado por la situación de los trabajadores públicos cuando lo ha necesitado para acometer correctamente su medida regulatoria de inmigrantes.

Según el acuerdo alcanzado, 7.000 trabajadores de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno percibirán, a partir del 1 de julio, una mejora retributiva mensual superior al 10 % de media, alcanzando incrementos superiores al 18 % en los niveles salariales más bajos.

Esta es una de las muchas polémicas que rodean esta regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha dejado a los saharauis y a los refugiados ucranianos fuera del proceso. Los demás inmigrantes podrán acudir a partir del lunes próximo a alguna de las dependencias habilitadas, entre ellas las oficinas de Extranjería de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.