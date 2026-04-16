Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la reacción del Gobierno tras el procesamiento de Begoña Gómez.

La regularización en el centro del debate

Desde hoy, los inmigrantes ilegales que quieran regularizar su situación ya pueden solicitarlo telemáticamente. Mientras, sigue habiendo muchas dudas e infinidad de críticas al proceso. No hay personal suficiente para hacer los trámites y la polémica solución que ha encontrado el Gobierno es habilitar al Ministerio de Transportes para que ayude aportando trabajadores de Tragsa, la empresa en la que José Luis Ábalos enchufó a Jéssica Rodríguez.

Lo tienen en la portada de La Razón, que además denuncia que "los expertos en Extranjería de la Policía ven difícil verificar los antecedentes de los inmigrantes para aprobar los expedientes". El País cita informes independientes –de los que no da detalles– pero que, según aseguran, "concluyen que el proceso no generará un efecto llamada". No opinan lo mismo Vox y el PP que, además, distingue entre antecedentes penales y policiales. Estos últimos se refieren a delitos sin juzgar todavía pero ya cometidos. Esos no se exigen a los solicitantes. Génova ya ha anunciado acciones judiciales en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero las esperanzas las tienen puestas en los recursos que van a presentar la mayoría de las regiones en las que gobiernan.

La testigo Pardo de Vera

Declaró como testigo aunque está imputada en la Audiencia Nacional. Defendió la labor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, describió a Koldo como una persona "peculiar" y dijo que Aldama se paseaba por la planta principal del Ministerio como "gato por su casa" hasta que se quejó a Ábalos y, entonces, dejó de verle. Sin embargo, después, otro testigo, un Guardia Civil destinado en la sede de Transportes, dijo lo contrario, que el comisionista siguió acudiendo hasta la destitución del ministro. De Jéssica Rodríguez dijo que no sabía que era pareja del jefe.

Además, tal y como les contamos en Libertad Digital: "Pardo de Vera se desvincula de la contratación de la empresa de la trama Koldo: "La orden la firma el ministro"". Lo más llamativo de su testifical es que, cuando el abogado de la acusación le preguntó por qué tras prestar declaración ante la Guardia Civil llamó a Ábalos para decirle que se buscase un abogado, el juez Martínez Arrieta frenó la respuesta.

Otro testigo al que escuchamos ayer fue el ex Secretario General de Puertos. Le preguntaron por qué enviaba correos a Aldama sobre las mascarillas y dijo que el comisionista "estaba en estrecha relación con el ministerio, con la gestión de los aviones"… Aviones, Aldama ¡Interesante!

Las víctimas de Adamuz exigen dimisiones

Según ha podido saber Libertad Digital, un jefe de mantenimiento de Adif ha reconocido a la Guardia Civil una "irregularidad" anterior en la vía de Adamuz. Se halló una en "el hilo opuesto al afectado por la rotura en el accidente". Este profesional reconoce que no hubo ninguna "auscultación por ultrasonido". Destaca La Razón en portada que Óscar Puente cuestiona a la Guardia Civil sobre la rotura de la vía, niega que la caída de tensión en la vía 22 horas antes del descarrilamiento sea una prueba de que ya estaba rota y señala a Moreno Bonilla por la tardanza en la llegada de los servicios de emergencia a la zona del descarrilamiento.

Ajeno a todas las críticas, el ministro ha puesto a su equipo a "cazar bulos" sobre la tragedia de la que el sábado se cumplen ya tres meses y por la que nadie ha asumido responsabilidades. Ayer las víctimas y los familiares de los 46 fallecidos –impacta la imagen de las sillas vacías en la Carrera de San Jerónimo– se manifestaron frente al Congreso de los Diputados para exigir dimisiones y un trato digno.

Hoy habla en ABC la familia de la única víctima que sigue hospitalizada y que dio a luz hace unos días. Cuentan que "Raquel necesita ayuda" y denuncian que están "en un limbo legal". Siguen batallando para que se le permita personarse en el caso y poder así acceder a las ayudas para los gastos sanitarios. El ministro Puente aún no les ha llamado. Se comenta solo.

Tragsa, la empresa en la que Ábalos enchufó a Jéssica, participará en la regularización de ilegales 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/15ZNBfsUuA — esRadio (@esRadio) April 16, 2026

El PSOE sigue utilizando al juez Peinado

Con críticas que han hecho estallar al CGPJ contra Félix Bolaños. Cuentan desde dentro del órgano de gobierno de los jueces a Libertad Digital que "los mensajes que escribe a la presidenta son machistas, impresentables e intolerables" y que emplea un tono "grosero y maleducado". Denuncia nuestro editorialista que "lo que deja en evidencia estos foribundos ataques del Gobierno contra este juez de instrucción no es otra cosa que las propias pulsiones totalitarias de un Ejecutivo que no respeta la independencia de ningún juez –como, por cierto, de ningún medio de comunicación– que no se pliegue a sus intereses".

A pesar de estas denuncias, dice ABC que La Moncloa recrudecerá las presiones para evitar el banquillo a Begoña Gómez. Y si no lo logran y la esposa del presidente es juzgada, el juicio se celebrará previsiblemente en la primera mitad de 2027, es decir, antes de las generales. Hoy por hoy parece difícil que haya un adelanto. En cualquier caso, antes de esa cita con las urnas, tienen que votar en Andalucía. Y leemos en La Razón que el Gobierno está dispuesto a tirar de fondos públicos para tener contentos a los sectores que les pueden ayudar. Un ejemplo: los sindicatos. Sánchez ha disparado las ayudas a UGT y CCOO: pasan de 9 millones en el año 2018 a 32 millones en 2025. Y ellos, estómagos agradecidos, han trasladado a Málaga en señal de agradecimiento la manifestación del 1 de mayo a las puertas de las andaluzas. Hoy El Confidencial publica una nueva encuesta. El PP acaricia la absoluta, aunque no la tiene garantizada. Estiman para Moreno Bonilla entre 53 y 55 escaños. Vox sube hasta los 18-20, aunque su porcentaje de voto (15,4%) es menor que en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Y la socialista María Jesús Montero sufriría un fiasco histórico quedándose por debajo de los 30 representantes.

El País entrevista a Lula

Le entrevistaron en Brasilia, pero mañana se reunirá con Sánchez en Madrid y el fin de semana estará en Barcelona, en la cumbre progresista. El presidente de Brasil carga duramente contra la ONU, contra Donald Trump, no se atreve a ser tan claro al manifestar su opinión sobre Vladímir Putin por la invasión de Ucrania, dice que no tiene relación con Javier Milei, sostiene que Venezuela debería celebrar ya elecciones y carga contra España por los insultos racistas a Vinícius Júnior, a pesar de que se declara "atlético". ¡Ah, confirma que se presentará otra vez a la presidencia!