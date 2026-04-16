Un jefe de mantenimiento de ADIF reconoció a la Guardia Civil una 'irregularidad' anterior en la vía de Adamuz

Un jefe de mantenimiento de ADIF reconoció a la Guardia Civil una "irregularidad en el hilo interior" de la vía en el tramo en el que se produjo el fatal accidente de Adamuz.

La titular del Juzgado de Instrucción e Instancia Número 2 de Montoro, Cristina Pastor, investiga las posibles responsabilidades civiles del accidente, que segó la vida de 46 personas. La juez ya advirtió que ADIF había retirado 42 metros de vía más de los que había informado previamente. Estos restos de la vía fueron retirados de madrugada y almacenados a la intemperie y sin vigilancia, ni de operarios ni de cámaras de seguridad.

En una de las actas de manifestación de los testigos recogidas por la Guardia Civil a las que ha tenido acceso Libertad Digital, el jefe de base de mantenimiento de AVE de Hornachuelos (Córdoba) —el responsable del tramo de las vías de alta velocidad entre Adamuz y Sevilla-Santa Justa— reconoció una avería anterior en el mismo tramo de la vía que se rompió provocando el accidente.

PREGUNTADO por si, desde el mes de mayo de 2025 hasta la fecha del accidente —el 18 de enero de 2026—, han existido registros de incidencias en la zona de la vía afectada MANIFIESTA que recuerda uno procedente de una auscultación dinámica que detectó una irregularidad en el hilo interior de esa misma vía 01 —el hilo opuesto al afectado por la rotura en el accidente—. Estas auscultaciones dinámicas se efectúan por parte de trenes de ADIF —el denominado Seneca— o de Renfe, de forma periódica —cada mes o mes y algo—. En el caso referido, esta irregularidad era un defecto de los llamados 'de seguimiento', que son de baja importancia y se les da un periodo de 6 meses a la empresa mantenedora para su resolución. En este caso, esa incidencia se solventó dentro del plazo del tiempo.

Esta, según recalca el operario en su declaración como testigo ante la Policía Judicial, es una avería calificada como "seguimiento". Por tanto, se da un plazo de hasta seis meses para ser resuelta.

No hubo ninguna "auscultación de ultrasonido"

Además, el mismo operario reconoció que no se realizó ninguna "auscultación de ultrasonido". Este es el tipo de herramienta que detecta fracturas interiores en las vías. "Manifiesta que, desde su base, este tipo de auscultación de ultrasonidos es de tipo manual, y sólo se pasan si visualmente, en las inspecciones a pie, se ha detectado alguna irregularidad física en los carriles –como por ejemplo un golpe en un carril—", destacan los agentes de la Guardia Civil. Al no haberse divisado alguna "irregularidad física" durante las revisiones visuales, no se realizó ninguna auscultación de ultrasonido.

"Al dicente —el jefe de mantenimiento— no le consta que durante el año 2025 se pasase ninguna auscultación de este tipo. La última que se pasó en la zona afectada fue en 2023 o 2024. En esa última inspección ultrasónica se detectó un punto de irregularidad en la zona del accidente. A dicho punto se le hizo y se le sigue haciendo el seguimiento desde Redalsa, y desde la base del compareciente. Llegado el caso, si el seguimiento lo requiere, puede hacerse un recargue de material o una sustitución de cupón en los casos más graves. En cualquier caso, el punto detectado en esa auscultación lo era sólo catalogado de seguimiento, y se encuentra a unos 100 metros del lugar del accidente", recalca el atestado de la Guardia Civil.

La encargada de estas revisiones, Redalsa, es una empresa pública filial de ADIF y, por tanto, también depende del Ministerio de Transportes de Óscar Puente.