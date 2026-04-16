Zarrías reconoce ante el juez que pagó 16.000 euros Leire Díez para que investigara a Villarejo

El expresidente del Parlamento de Andalucía, el socialista Gaspar Zarrías, ha ha reconocido ante al magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que pagó 16.000 euros a la fontanera del PSOE Leire Díez para que realizara un informe sobre si José Manuel Villarejo estuvo "detrás" del inicio de las investigaciones del caso de los ERE.

Zarrías fue condenado por el caso ERE, si bien esta condena se encuentra suspendida temporalmente después de que el Tribunal Constitucional la devolviera a la Audiencia Provincial de Sevilla para que formule una nueva condena al entender el órgano presidido por Cándido Conde Pumpido que la audiencia sevillana se excedió en la dureza de las condenas. Una decisión que se encuentra recurrida al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Posteriormente constituyó la compañía Zaño Sociedad Consultora, con la que contrató a Leire Díez mientras realizaba presuntos trabajos para el PSOE con el objetivo de desprestigiar a altos cargos policiales y a jueces que se encuentran investigando la supuesta corrupción del entorno de Pedro Sánchez.

Según han confirmado fuentes judiciales a Libertad Digital, Zarrías ha explicado a Zamarriego que pagó 4.000 euros al mes a Díez durante cuatro meses para que esta realizara un trabajo "como periodista de investigación". Este trabajo habría consistido en emitir un informe después de investigar si Villarejo estuvo "detrás" de la causa de los ERE de Andalucía. Zarrías ha entregado el informe al juez.

El también expresidente interino de la Junta de Andalucía ha ofrecido unas declaraciones a los medios de comunicación en las que ha certificado que su relación contractual con Díez estaba destinada a que la fontanera socialista investigase las prácticas del comisario jubilado acerca de los ERE. Estas investigaciones concluyeron que Villarejo no había participado, según el informe de Leire Díez, en el caso ERE para incriminar a los exaltos cargos socialistas.

"He podido explicar con detalle mi relación con Ley de Díez y el trabajo que se ha realizado. Por lo tanto, creo que ha servido para acabar con esas cuestiones que se han planteado y que no se correspondían para nada con la realidad", ha aseverado Zarrías; que ha explicado que contrató a la fontanera para que "culminase una investigación como pleriodista". "El trabajo me lo entregó en septiembre del año 2024 y, desgraciadamente, aunque había mucha documentación, no había nada que probara que el señor Villarejo había intervenido en el tema de los ERE", ha ahondado.

"Le proporcioné autos y sentencias"

De esta forma, ha reconcido que conoce a Díez desde otoño de 2021 cuando esta, según ha dicho Zarrías, lo llamó para interesarse por la sentencia de los ERE. "Le fui proporcionando las sentencias, los autos, los recursos y le explicaba los aspectos que me parecían más significativos, porque Leire Díez es periodista y no era una experta en Derecho Procesal ni en Derecho Penal", ha aseverado.

Mantuvieron dos reuniones y, según ha recordado, en una de ellas estuvo presente el empresario Javier Pérez Dolset; que se encuentra imputado en el caso junto a Díez por haber cometido presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. En estas reuniones, según Zarrías, Leire se presentó como "peridista" y no como militante socialista.

Díez y Pérez Dolset se encuentran imputados –también junto al periodista Pere Rusiñol— en los Juzgados de Plaza de Castilla por intentar presuntamente sobornar a fiscales y altos cargos policiales con el objetivo de tapar la supuesta corrupción del entorno del líder socialista.