Begoña Gómez ataca a Peinado: presenta un escrito criticando la celeridad de la causa tras dos años de instrucción

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha presentado un escrito ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en el que asegura que el magistrado Juan Carlos Peinado está vulnerando el derecho a la defensa de la esposa de Pedro Sánchez por la celeridad de la causa.

A varios días de que se cumplan dos años del inicio de la instrucción de la causa que investiga las supuestas actividades ilícitas de Begoña Gómez, el magistrado la ha procesado por cuatro delitos: corrupción en los neocios, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y apropiación indebida. La instrucción aún sigue abierta, a falta de incluir varias diligencias que ya fueron ordenadas.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el escrito planteado por Camacho iría encaminado a tumbar la instrucción de Peinado por haber vulnerado supuestamente el derecho a la defensa de Begoña Gómez. El que fuera ministro de Justicia asevera que Peinado ha decretado la continuidad del procedimiento sin que se haya resuelto el recurso interpuesto por la defensa ante la Audiencia Provincial.

Este recurso se encuentra planteado en el citado órgano judicial con el objetivo de que este aleccione a Peinado y retrotraiga las acciones judiciales a su último auto antes del procesamiento, que es el que volvía a mandarla a una senda por la que, de acabar en juicio oral, sería juzgada por un jurado popular.

En este sentido, Camacho cree que procesar a Gómez sin esperar a la resolución de la Audiencia Provincial vulnera el derecho a la defensa de la esposa del líder socialista. El letrado argumentaría en el escrito que, en este preciso instante, está preparando la defensa sin saber a qué tipo de juicio se enfrentaría Begoña Gómez.

Precisamente, Peinado aleccionaba a Camacho en el auto por el que procesaba a Begoña Gómez después de que este pidiese ahora unas nuevas periciales con el objetivo, según desliza el juez instructor, de extender la instrucción de la causa. "No ha lugar a la prórroga de la presente instrucción", aseveraba Peinado antes de espetar que "resulta sorprendente de solicitar en este momento esta testifical –la del codirector de la cátedra—, que podría haber llevado a cabo tal petición a lo largo de toda la instrucción". De hecho, Peinado recordaba, en contraposición con el escrito ahora presentado, que la defensa de Gómez ha sostenido reiteradamente que "se estaba realizando una instrucción innecesariamente prolongada".