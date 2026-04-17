Demoledor retrato de la alcaldesa de Gijón sobre Óscar Puente: "Con este señor es imposible"

La alcaldesa de la principal ciudad de Asturias y líder de Foro Asturias, Carmen Moriyón, ha lamentado el estado de las infraestructuras para llegar al Principado desde otras zonas de España, su relación con el Gobierno regional presidido por el PSOE de Adrián Barbón, el pacto con el PP para gobernar y otras cuestiones en el programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio desde Gijón.

Moriyón fue alcaldesa de la ciudad entre 2011 y 2019 y, tras un gobierno del PSOE, volvió a ser elegida en 2023. Desde 2018 también es presidenta del partido regional Foro Asturias. En su última legislatura consiguió ser elegida como regidora tras un pacto con PP y Vox. En el programa de esRadio desde el Antiguo Instituto Jovellanos de Gijón, la alcaldesa ha hablado del polémico ministro de Transportes de Pedro Sánchez, Óscar Puente, del que ha dicho que "la relación es nula".

En este sentido, Carmen Moriyón ha contado que en todo el tiempo que lleva como alcaldesa de Gijón ha recibido en el Ayuntamiento a todos los ministros de Fomento y Transportes desde la época de Mariano Rajoy hasta la de Sánchez, menos a Óscar Puente. Ha dicho que llegó a recibir a José Luis Ábalos, que iba con Koldo García. "Con este señor es imposible", ha destacado Moriyón, que ha criticado que ha mandado "muchas cartas" al Ministerio, pero no ha recibido respuesta por parte de Puente mientras las infraestructuras siguen siendo deficitarias.

Ha dicho Moriyón que Óscar Puente también está teniendo problemas "con sus compañeros socialistas de aquí" con quienes "no se habla". Ha desvelado la alcaldesa de Gijón que "eso ha estado escondido y la prueba es que van a llevar al juzgado al Ministerio por el peaje del Huerna". Ha asegurado la regidora que "no se toleran" y eso "está afectando" a la ciudad porque el ministro no quiere ir.

De la comunicación de la derecha al nuevo Gijón

La alcaldesa de Gijón ha dicho que los partidos de centro-derecha tienen que "hacer un esfuerzo para que las personas sepan la verdad" sobre su gestión y ha reconocido que en el apartado de la comunicación de los logros "no lo hacemos bien". "Lo tenemos mucho más difícil", ha apuntado Carmen Moriyón, que cree que la derecha tiene que "quitarse los complejos". En este sentido, ha dicho que la izquierda "puede cambiar de opinión" y "evolucionar", mientras a la derecha no se le permite.

Carmen Moriyón ha indicado que su ciudad "siempre fue una ciudad muy moderna, muy abierta y muy cosmopolita" y que entre sus proyectos existe uno en la "zona oeste", en los "terrenos de un antiguo astillero" que "el Ayuntamiento ha comprado y lo va a transformar en un polo de empresas vinculadas a la economía azul". "Gijón es industrial y no puede dejar de ser industrial", ha destacado.

Ha lamentado que el PSOE tratara de boicotear esa compra. Ha dicho que con el Gobierno de Adrián Barbón las relaciones "siempre fueron correctas y de colaboración", pero que "ahora se están volviendo muy cuesta arriba". "Creí que se podía trabajar con lealtad institucional y, cuando ves que empiezan las trampas…", ha dicho Carmen Moriyón, porque los socialistas trataron de "interrumpir, enredar y hacer política desde el Puerto de Gijón".