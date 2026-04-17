Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

Antológica faena de Morante de la Puebla en Sevilla

Histórica faena de Morante de la Puebla en Sevilla. Medio año después de su despedida en la Plaza de Toros de Las Ventas, el maestro ha superado todas las expectativas elevando aún más su leyenda hasta el punto que ha sido llevado a hombros por las calles de la capital andaluza. El genio ha completado una faena antológica en el cuarto toro de Álvaro Núñez. En el tercio de las banderillas llegó el gran momento de la tarde: el maestro con una silla, se sentó, cruzó las piernas y colocó un par al quiebro repitiendo con otro par, desatando la locura en los tendidos.

El acuerdo de PP y VOX en Extremadura

Más de cien días después, el PP y VOX anuncian un acuerdo en Extremadura para investir a María Guardiola como presidenta. El documento entre ambos partidos prevé la aprobación de presupuestos. Los de Abascal asumirán la vicepresidencia con Óscar Fernández, dos consejerías: la de Familia y Servicios Sociales y la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, además del senador autonómico. Un acuerdo complicado y largo tras varios meses de negociaciones.

La regularización 'histórica' de Sánchez

Nuevo vídeo de Pedro Sánchez en redes sociales, esta vez por la regularización de inmigrantes en nuestro país. El presidente del Gobierno se felicita calificando de "histórica" la medida, en un vídeo donde podemos ver a la Iglesia y a los agentes sociales apoyando el proceso. Desde la oposición, el Partido Popular denuncia el caos que está suponiendo y acusa a Sánchez de traicionar los pilares básicos de Europa. En VOX, ya han anunciado que van a recurrir a nivel nacional solicitando medidas cautelares ante el Tribunal Supremo.

Hoy arranca un proceso histórico, damos un paso de justicia para quienes ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Gracias a la sociedad civil, a las instituciones, a la Iglesia, a los agentes sociales y a la Plataforma Regularización Ya por hacerlo posible. Regularizar no es… pic.twitter.com/Zm3ErHEHft — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 16, 2026

Madrid recibe a María Corina Machado

El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, le entregará esta tarde la llave de la ciudad. Quien no va a recibir a la líder venezolana será Pedro Sánchez. A primera hora, María Corina Machado acudirá a la sede nacional del PP para reunirse con Feijóo. Este sábado será el turno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso le entregará la medalla de oro de la región. Media hora después, a partir de las 18:00, está previsto que la Nobel de la Paz se concentre en la Puerta del Sol con miles de ciudadanos como símbolo de la libertad.

El documental: We the Hispanos

We the Hispanos es el nuevo documental de José Luis López Linares sobre la huella española en el pasado y presente en EEUU. Se estrena hoy en los cines, donde vamos a poder conocer la presencia española en sentido político y cultural a través de un doble hilo conductor. Una lección de historia en la que nos recuerda la importancia que tuvo nuestro país en el apoyo militar y en la financiación de la guerra de Independencia americana.