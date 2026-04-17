El simulador del decretazo: los siete filtros para la regularización masiva de Sánchez

El Ministerio ha puesto en marcha un simulador de requisitos que funciona como una "pasarela" para la regularización de medio millón de inmigrantes. A través de un cuestionario de siete preguntas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez automatiza la validación de perfiles que podrán solicitar su documentación a partir de este 16 de abril de forma telemática. El sistema, que ya ha sido denunciado por sindicatos policiales y funcionarios de extranjería como un potencial "coladero", simplifica al máximo los trámites de estancia y antecedentes, consolidando el polémico Real Decreto 316/2026.

Los requisitos de la "barra libre"

Para superar el filtro del simulador gubernamental, el solicitante apenas debe acreditar su presencia en España antes del 1 de enero de 2026. El sistema excluye automáticamente a quienes tengan protección temporal (desplazados de Ucrania) o procesos de arraigo pendientes, obligando al resto a certificar una estancia ininterrumpida de solo 5 meses. Esta cifra contrasta con los plazos de años exigidos anteriormente, lo que para la oposición y diversas asociaciones jurídicas supone un efecto llamada sin precedentes en la Unión Europea.

Antecedentes y documentación laxa

El cuestionario digital pone el foco en la disponibilidad de un pasaporte o cédula de inscripción y el certificado de antecedentes penales. Sin embargo, el simulador se limita a preguntar si el usuario "tiene" dicho certificado del país de origen o de donde haya residido los últimos 5 años, sin establecer mecanismos de verificación inmediata sobre la veracidad de dichos documentos en la fase de simulación. Esta laxitud administrativa es la que ha llevado a la asociación Hazte Oír a recurrir ante el Tribunal Supremo, logrando que la Sala de lo Contencioso-Administrativo admita a trámite el recurso para estudiar la legalidad del proceso.

El colapso del sistema administrativo

A pesar de que el simulador indica que el trámite puede iniciarse con Certificado Digital, la realidad de las oficinas de extranjería es de saturación absoluta. El Gobierno ha prometido que las citas presenciales serán gratuitas a partir del 20 de abril, pero los consulados ya reportan situaciones de bloqueo. La ausencia de la obligatoriedad de un contrato laboral para acceder a la residencia y trabajo "exprés" desvirtúa el modelo de inmigración circular y legal, dejando el control fronterizo supeditado a un formulario web de siete pasos.