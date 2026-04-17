La gestón de los centros penitenciarios en el País Vasco, bajo la competencia asumida por el Gobierno Vasco en octubre de 2021, ha consolidado una reality difícil de ignorar: la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario parece haberse convertido en un traje a medida para los presos etarras. Esta normativa, diseñada originalmente para situaciones excepcionales, permite a internos en segundo grado disfrutar de beneficios propios de la semilibertad, como salidas diarias. Sin embargo, según publica este viernes ABC, los datos de marzo de 2026 revelan una desproporción flagrante: de los 36 reclusos que gozaban de este privilegio, 20 eran condenados por terrorismo. Resulta, cuanto menos, llamativo que un grupo que apenas representa el 8% de la población reclusa total —142 personas de un censo de 1.819— acapare el 55% de estas autorizaciones de salida.

Las estadísticas del Departamento de Justicia y Derechos Humanos, dirigido por la socialista María Jesús San José, confirman una tendencia que la propia Administración ya no se molesta en ocultar, calificando esta vía como un instrumento "normalizado" y no como la excepción que dicta la ley. Mientras el Gobierno Vasco guarda con celo los expedientes individuales, los listados de beneficios incluyen nombres que aún resuenan con fuerza en el historial de horror del país, como Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, o antiguos jefes de la banda como Jon Olarra y Ainhoa Múgica. Incluso en casos como el de Soledad Iparraguirre, alias Anboto, la Administración ha seguido adelante pese a la advertencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que consideró la medida a todas luces prematura.

El contraste con la gestón estatal previa es, de hecho, demoledor. En casi veinte años de competencia de Instituciones Penitenciarias (2003-2021), se resolvieron favorablemente 56 casos vinculados a ETA en toda España; en apenas cinco años, el Ejecutivo Autonómico ya ha alcanzado casi la mitad de esa cifra. Esta aceleración en las concesiones alimenta las denuncias de asociaciones como Covite o la AVT, que ven en este uso del reglamento un «coladero» fraudulento que ignora sistemáticamente requisitos éticos fundamentales, como el arrepentimiento real o la colaboración con la Justicia para esclarecer crímenes pendientes.

Esta política de beneficios no es un hecho aislado, sino que se entrelaza con una serie de decisiones que han facilitado el vaciado de las prisiones. A la controvertida gestión del 100.2 se suma la reciente reforma legal que permite descontar penas cumplidas en el extranjero, una maniobra que ha permitido que figuras como Julen Atxurra Egurrola, alias Pototo —quien ordenó el atroz secuestro de José Antonio Ortega Lara—, adelanten su salida de prisión hasta ocho años. Lo que para la Administración parece ser una simple "estrategia tratamental", para las víctimas y gran parte de la sociedad se percibe como una tríada de privilegios calculados, donde el rigor de la condena se diluye frente a las necesidades de la aritmética política.