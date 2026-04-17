La Audiencia Provincial de Madrid absuelve a Echenique de un delito de odio por un tuit contra los sacerdotes

La Audiencia Provincial de Madrid ha tomado la decisión de absolver al exdiputado de Podemos Pablo Echenique del delito de odio por el que había sido acusado al publicar un tuit en el que relacionaba a los sacerdotes españoles con delitos de agresión sexual.

Echenique publicó en el año 2024 un tuit en respuesta a un artículo publicado en El Diario de Asturias sobre unas declaraciones del arzobispo de Oviedo sobre la inmigración. "Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria", publicó el exdiputado en su cuenta de X.

La sentencia del tribunal madrileño, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, se señala que "son expresiones desacertadas e impropias de alguien con responsabilidad política o de alcance mediático, pero que, en ningún caso, merecen una respuesta penal".

"Es el paradigma de lo que no debe hacerse"

La sentencia, a pesar de reflejar la absolución del exdiputado, también carga contra su manera de actuar. "Esta frase, o mensaje, es el paradigma de lo que no debe hacerse por los actores políticos, mediáticos o de otros profesionales que tienen relevancia pública y que, al fin y al cabo, sus comentarios calan en una sociedad; y lo hace de forma negativa. Sin embargo, pese a ese reproche ético o moral, no puede el mismo extenderse a un reproche penal.

El tribunal señala que los hechos enjuiciados "no tienen cabida en el tipo penal por el que se formula acusación" por "el contexto en el que se difunde, por el colectivo al que va destinado el mismo y por la falta del elemento subjetivo del injusto.

De igual manera en la sentencia también se alude al contexto en el que se publica ese comentario en redes sociales. El tribunal refleja que el comentario de Echenique se produce como respuesta a otro comentario acerca de la noticia. "Como se puede observar el mensaje del acusado acaba en el mismo momento que se difunde, y no hay réplicas ni continuidad en el mimo; al menos, nadie ha manifestado lo contrario, ni existe documental al respecto".

"El acusado no reproduce ese mensaje de forma continuada en distintos espacios públicos, ni lo mantiene en el tiempo, sino que se agota justo desde el mismo momento en que responde en la red social a ese mensaje del Arzobispo. Sin llegar a más. Este elemento contextual es sumamente importante a los efectos de poder valorar tanto el ánimo del acusado en emitir o difundir ese mensaje como en el alcance del mismo", añade.